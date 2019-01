Rivera tacha de "inaceptable el chantaje de los chantajistas" con los Presupuestos Generales del Estados

Publicado 15/01/2019 12:50:27 CET

Dice a Sánchez que, en vez de "agonizar la legislatura" asuma "fecha, hora y a votar"

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha vuelto a mostrar el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), asegurando que son unas cuentas "que intentan contentar a los que nunca están contentos", advirtiendo de que "a los chantajistas nunca hay que aceptarles el chantaje". "Es inaceptable el chantaje de los chantajistas y los nacionalistas han sido, son y serán chantajistas a España porque siempre han intentado atemorizar y amenazar", ha señalado.

Así lo ha asegurado tras ser cuestionado, en concreto, por la exigencia de los nacionalistas acerca de una mesa de diálogo sobre autodeterminación para poder aprobar los PGE. De igual modo, ha afirmado que "a los nacionalistas no hay que copiarles, hay que vencerles en las urnas".

"¿De verdad piensa Pedro Sánchez que copiando a nacionalistas o dándole concesiones permanentes les va a contentar?", se ha preguntado, asegurando que les conoce "y no van a parar hasta que se carguen este país, porque es su objetivo". Además, ha asegurado que "no se esconden, es que lo ponen en su ideario: 'liquidar España y declarar la independencia'; no hay que ser Sherlock Holmes para saber que los separatistas quieren separarse".

Por ello, ha abogado por unir fuerzas entre constitucionalistas: "En vez de contentar a Oriol Junqueras con el pacto de la cárcel, Carles Puigdemont o quienes escupen al ministro de Exteriores por qué no pensamos en la clase media española que está esperando unos presupuestos distintos".

Se ha mostrado contrario a la "política de apaciguamiento de Sánchez" y, por ello, ha reiterado que "es mejor aplicar la Constitución" y "aliarnos entre el 70 por ciento de la población española --PSOE, Cs y PP-- en un espacio común para defender la Constitución", lamentando que pese a lo que, a su juicio, es lo que necesita España, "Sánchez no está en eso".

PRESUPUESTOS "MALOS"

Rivera, en un encuentro organizado por la Cadena 'SER' en Málaga, ha incidido, sobre los PGE, en que es legítimo que las comunidades reclamen igualdad, una financiación autonómica justa o inversiones legitimas "pero lo que no es legítimo es hacerlo a cambio de cromos, de indultos, contra la voluntad de la mayoría, en este caso, que no son independentistas".

Por ello, ha afeado que Sánchez dé "lo que haga falta" a quienes "han intentado dar un golpe de Estado", porque el presidente del Ejecutivo "necesita sus escaños".

"Son unos malos presupuestos para España", ha vuelto a criticar, afirmando, de igual modo, que "lo último que le hace falta al país es una subida de impuestos", ya que, a su juicio, "hay que hacer lo contrario, modelarlos y bajarlos cuando se puede".

También ha opinado que no es bueno "subir cuatro céntimos la gasolina de golpe", ya que, además, "perjudica" a la industria automovilísitica. Por ello, ha abogado por "hacer las cosas bien, explicarlas bien y no se puede dar estos bandazos que está dando el Gobierno y, sobre todo perjudicar a las clases medias".

"Decía Sánchez que le iba a subir los impuestos a los ricos; no sabía que las personas que tienen un coche diésel con diez o más años de antigüedad son ricos", ha ironizado, preguntándose también si los autónomos son ricos, ya que "les van a subir las cuotas y los costes de contratación de contratos sociales". "¿De verdad es el momento de encarecer la contratación, cuando en España estamos en un impás que necesita un impulso?".

Por todo ello, ha reiterado que los presupuestos "van en línea contraria a la economía abierta y próspera que necesita España", que es "una economía más liberal, que confíe más en las empresas y ciudadanos y que sea menos dirigista e intervencionista". "A España no le hace falta más intervencionismo, le hace falta libertad, espacios donde crear riqueza y donde repartir esa riqueza", ha afirmado.

"Los presupuestos de Torra no son los nuestros, ni el de la mayoría de los españoles", ha agregado, afirmado, además, que las cuentas "del pacto de la cárcel, entre Oriol Junqueras y Pablo Iglesias, no son los nuestros, los presupuestos del 'dieselazo' no son los nuestros y del sablazo a las autónomos no son los nuestros".

ELECCIONES

Por ello, ha pedido a Pedro Sánchez que, "en vez de intentar agonizar esta legislatura y arrastrarla" asuma "lo que tenía que haber asumido el día de la moción de censura: fecha, urna, y a votar".

"Queremos decirle a Sánchez ya basta y queremos hacerlo democráticamente votando", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE "le teme a las urnas porque ya vio el revés que se llevó en Andalucía".

Sin embargo, ha agregado que "España no puede aguantar hasta 2020 con un Gobierno que no gobierna, que solo ostenta el poder pero no ejerce porque no puede, y con un Ejecutivo que prefiere lavar la imagen de Torra y criminalizar a los votantes de Ciudadanos o el PP", dejando claro que ese "no es el gobierno que se merece este país".

REAGRUPAR EN UN GRAN CENTRO POLÍTICO

"Ciudadanos es la alternativa al sanchismo y va a liderar desde el centro político a todos los constitucionalistas", ha agregado el presidente de la formación naranja. Así, Rivera, que ha incidido en que "es el momento" de "volver a tender puentes entre constitucionalistas", ha dicho que Sánchez es "cortoplacista" e "irresponsable". "Poner un cordón sanitario a Cs y PP es un error histórico para la democracia española", ha sostenido.

Ha recordado que en la transición hubo un proyecto político, "un instrumento legítimo y democrático para transformar la sociedad", que fue la UCD, que desde el centro aglutinó a los moderados, y, a su juicio, "40 años después es el momento de reagrupar a los españoles en un gran centro político, en el liberalismo, en el constitucionalismo, sin sectarismo, sin etiquetas, sin frentes entre rojos y azules".

"Tenemos la obligación moral de ofrecer una alternativa al guerracivilismo; la obligación moral de no subir el tono, sino en todo caso subir la apuesta y hacerlo mejor", ha agregado. Además, ha dicho que "se equivocan" los que para derrotar al populismo "están todo el día hablando del populismo y criticando a los partidos que han sido votados por los ciudadanos".

Ha reconocido que no le gustan muchas de las políticas que propone Podemos o Vox pero "creo que Cs está demostrando que les ganamos, y crecemos en las urnas, haciéndolo mejor, no sólo hablando de ellos".

Por todo ello, el presidente de Cs ha dicho que su propósito para 2019 es "construir, relanzar, en definitiva, ese centro político, que por primera vez gobierne España después de 40 años". "Que gobierne el centro y no los extremos, y que tengamos un espacio común donde dialogar, ponernos de acuerdo, donde poner matices", ha incidido.

"El proyecto de país que necesitamos tiene que ser una casa común de gente distinta con valores comunes", ha afirmado, añadiendo que "no vamos a pedir pedigrí ni carné a nadie, me da igual quién venga del sector privado, la función pública, o de haber estado en política porque esta tiene que ser la casa común de toda esa gente".

"Sólo exigiremos compromiso con nuestros valores, con la igualdad entre españoles; basta de desigualdades, privilegios para los que intentan romper España, los que piden un cuponazo frente a la financiación del resto de comunidades o de gente que tiene miedo a la libertad", ha concluido.