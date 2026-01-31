Rockin' Race Jamboree rinde homenaje en Torremolinos (Málaga) al cine con bandas como Los Lobos y Jay Siegel's Tokens

Cartel del Rockin' Race Jamboree en Torremolinos. - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

La trigésimo segunda edición del Rockin' Race Jamboree trae hasta Torremolinos (Málaga) uno de los carteles "más ambiciosos" de su trayectoria poniendo el foco en el cine con bandas como Los Lobos, Los Sirex y Jay Siegel's Tokens.

Se presenta "como una auténtica banda sonora en directo, donde el rock&roll se da la mano con el séptimo arte, con un cartel diseñado como un homenaje a esas canciones que forman parte de la memoria colectiva gracias a la gran pantalla", han asegurado desde el Ayuntamiento en una nota.

Entre los nombres destacados figuran Los Lobos, una de las bandas más influyentes de la música americana, cuyo legado está íntimamente ligado al cine con títulos como 'La Bamba', su participación en la banda sonora de 'Desperados' --junto a Antonio Banderas-- o su conexión con el universo animado de 'Rango'.

A ellos se suma 'Jay Siegel's Tokens, responsables de una de las canciones más reconocibles de la historia del cine, 'The Lion Sleeps Tonight', inmortalizada para siempre en 'El Rey León'.

El festival ha sido presentado por el concejal de Eventos, José Manuel Ruiz, junto al promotor del mismo, Guillermo Jiménez. El evento, que se celebrará del 4 al 8 de febrero, se ha consolidado como una de las citas internacionales más destacadas y veteranas de la Costa del Sol.

Durante estos cinco días, miles de aficionados procedentes de todo el mundo volverán a llenar hoteles, bares y restaurantes, "generando un impacto económico estimado en 13 millones de euros", han asegurado.

El concejal ha destacado que "Torremolinos volverá a convertirse en el epicentro mundial de esta cultura, recibiendo a miles de visitantes procedentes de más de cuarenta países. Un público fiel, con estancias prolongadas, que genera un impacto económico muy significativo y que contribuye de forma directa a la desestacionalización turística".

Desde su creación, el Rockin' Race ha reunido ya a más de un cuarto de millón de asistentes, con un retorno económico acumulado que supera ampliamente los 80 millones de euros.

Cuenta con una importante presencia del público internacional, en el que destacan especialmente los asistentes procedentes de toda Europa y otros puntos más lejanos como USA, Japón, Australia, México o Canadá.

Dada la relevancia de la cultura americana en el país nipón, la organización ha identificado en este país una oportunidad significativa, desde donde cada año llegan más clientes interesados en disfrutar de una experiencia única en Europa.

Se trata de un perfil de visitante "fiel, con estancias medias de varios días y un alto poder adquisitivo, lo que refuerza el valor del festival como evento turístico de calidad", han destacado.

Música en directo de primer nivel, sesiones de DJ internacionales, actividades paralelas, mercadillos y una cuidada ambientación convertirán al municipio en punto de encuentro para amantes de esta cultura.

Distintos puntos de la localidad como la Plaza del Remo, el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, el Hotel la Barracuda, el Fortuna Dancing Hall (traída en exclusiva desde Holanda) y el Hotel Pez Espada, como novedad este año acogerán los conciertos de un total de 44 bandas a lo largo de los cinco días de celebración.

Unos de los momentos más multitudinarios son los que se desarrollan en la Plaza del Remo de la Carihuela donde el sábado 7 y domingo 8 se darán cita más de 50 coches clásicos llegados desde varios puntos de la geografía española.

Además, este año los asistentes tendrán la última oportunidad de ver a una de las piezas más cotizadas, el Streamliner, un vehículo de 16 cilindros y 6,2 metros de longitud que estará expuesto sobre una gran plataforma para el disfrute de los visitantes.

"Desde el Ayuntamiento queremos invitar a todos los vecinos y vecinas de Torremolinos a participar, a disfrutar del ambiente y a sentir el festival como algo propio, porque el Rockin*Race Jamboree no es solo música, es cultura, es convivencia y es proyección internacional para nuestra ciudad", ha incidido el concejal.