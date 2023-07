Rollán (PP) pide votar de manera "masiva y contundente": "Ya hemos perdido demasiado tiempo y demasiados recursos"

Dice que uno de los primeros compromisos de Feijóo será convocar la conferencia de presidentes



MARBELLA (MÁLAGA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha afirmado este miércoles que quedan once días para el 23J y para que "los españoles tengamos la oportunidad de votar y de manera masiva, de manera contundente". Además, ha reiterado que "no hay un minuto que perder porque este país y los españoles ya hemos perdido demasiado tiempo y demasiados recursos por los gobiernos de Pedro Sánchez con Podemos 1, Podemos 2, Sumar, etcétera".

También ha reiterado que hay que votar y "agrupar todo el voto en torno al PP, porque si se divide el voto en torno al PP, todos los que pierdan están dispuestos a reeditar el Frankenstein", ha sostenido.

Así lo ha señalado en Marbella (Málaga) junto con el candidato por el PP de Málaga al Congreso Mario Cortés y la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, donde ha incidido en que, pese a las fechas, "no haya que elegir entre vacaciones o votar". "Cabe la posibilidad de hacer las dos cosas, de disfrutar, de emplear un poquitito de tiempo en acercarte hasta la urna, porque si no lo haces Sánchez se queda", ha añadido.

"Es preferible emplear dos o tres horas, aunque haya que ir abrazado a una barra de hielo, eso nos va a pasar en Madrid, aquí el clima es mucho más agradable, que tener que soportar a Sánchez, y ya no solamente a Sánchez, a Sumar, a ese triunvirato de Junts, Esquerra y Bildu, que se han reunido hace tan solo unos días... este país y esta sociedad no lo puede soportar", ha advertido.

De igual modo, ha insistido sobre el debate 'cara a cara' entre "el presidente Alberto Núñez Feijóo" y "el presidente saliente Pedro Sánchez" que se pusieron de manifiesto "dos estilos completamente distintos de hacer política".

"El estilo del señor Sánchez, un estilo bronco, interrumpiendo, mintiendo, porque prácticamente no hubo un solo dato que fuera cierto y cuando tú reincides tanto, lógicamente, lo que ocurre es que incurres en la mentira"; y "Alberto Núñez Feijóo sosegado, con experiencia, como él dice, que se ha estado preparando toda la vida para asumir la alta responsabilidad de servir a los españoles, en el que no quiere tener en mal de alturas que padece Sánchez" porque "no se ha bajado ni un solo día del Falcon y que lo que prefiere es tener los pies en la tierra".

Por otro lado, ha valorado la campaña del PP de "cercanía" con Feijóo, que "realiza infinidad de actos, de encuentros, de jornadas, de mítines a pie de calle, en proximidad y eso lógicamente lo que le hace es conocer la realidad de primera mano".

PP: "AL LADO DE LOS INTERESES DE TODOS"

Por otro lado, se ha referido a Marbella, que "necesita que por parte de todas las administraciones tengan una inmediata capacidad de respuesta para preservar y para mejorar una de nuestras mejores postales que son lógicamente las playas, las costas".

"Lo que se tiene que hacer es terminar con el ministerio de intransigencia ecológica y pasar, como llevamos recogido en nuestro programa electoral, a un respeto al medio ambiente que no sea excluyente con el ser humano y con la actividad que desarrolla, desde el más absoluto respeto".

Así, ha dejado claro que el PP "va a estar del lado de los intereses de todos y de cada uno de los alcaldes", aludiendo, entre otros, a la importancia del turismo.

"Desde el Partido Popular estamos muy orgullosos de que esta ciudad, Marbella, y muchas otras, sean el lugar preferido para descansar, para poder vivir y disfrutar" y para ello, ha continuado, "es necesario y es un reclamo, además de la hospitalidad de los españoles, de las infraestructuras, de los magníficos equipamientos y servicios que se prestan desde el Ayuntamiento y también desde el Gobierno andaluz"; que el Gobierno central "en lugar de poner palos en la rueda, que es lo que lleva haciendo los últimos años Pedro Sánchez, arrime el hombro".

Así, ha afirmado que uno de los compromisos primeros que hará Feijóo será convocar la conferencia de presidentes "para que sean todos y cada uno de los presidentes autonómicos los que pongan encima de la mesa las asignaturas pendientes y las cuestiones que se tienen que abordar".

MARBELLA

Por otro lado, ha asegurado que Marbella, "lo más parecido al paraíso", "es un referente mundial en lo que se refiere al turismo de calidad y un turismo respetuoso con el medioambiente".

"Una ciudad como Marbella necesita que por parte de todas las administraciones tengan una inmediata capacidad de respuesta para preservar y para mejorar una de nuestras mejores postales que son lógicamente las playas, las costas", ha dicho.

Asimismo, se ha referido a la movilidad o a que el municipio cuente con "una comisaría del siglo XXI acortes a la ciudad", incidiendo en los compromisos del PP.

MUÑOZ CRITICA "EL ABANDONO PERMANENTE" DE SÁNCHEZ CON MARBELLA

Por su parte, la alcaldesa ha lamentado que "llevamos cinco años de sanchismo y desgraciadamente hemos sufrido el abandono permanente por parte del PSOE y, en este caso, de Pedro Sánchez".

Ha criticado, por tanto, el "abandono permanente" de Sánchez con el municipio, "aún siendo consciente de las necesidades que una ciudad como Marbella tiene" y de la que ha dicho es "referente internacional". Es más, ha advertido del "ataque, año a año, que ha impedido que nuestra ciudad siga avanzando".

Muñoz, en este punto, ha contrapuesto dos modelos, como son el del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que en esta legislatura ha sido un apoyo permanente a la ciudad"; y el del "abandono que hemos tenido por parte del Gobierno Central" en temas como playas y movilidad, entre otros.

"Eso tiene que cambiar y somos conscientes que va a cambiar, somos conscientes que con el cambio que se va a producir el próximo 23 de julio, Marbella va a salir ganando", ha apostillado.

Por último, Muñoz ha incidido en el "cambio" y ha reiterado que el 23 de julio "no hay un plan mejor que ir a votar y espero que eso se produzca y tengamos ese resultado mayoritario al igual que lo hemos tenido en las autonómicas y en las municipales", ha concluido.