La rotura de una tubería provoca cortes de tráfico y acumulación de agua en la calle Victoria de Málaga

Corte de tráfico por la rotura de una tubería en la calle Victoria en Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería registrada este viernes, 2 de septiembre, ha provocado afectación en el tráfico de la calle Victoria de Málaga por la acumulación de agua. No obstante, durante la noche, el tráfico ha sido reabierto en la calle Victoria y Cristo de la Epidemia.

Según ha referido el Área de Movilidad del Ayuntamiento en su cuenta en 'X', consultada por Europa Press, el incidente ha tenido lugar sobre las 21,15 horas, si bien los operarios de Emasa se han desplazado hasta el lugar para trabajar en su reparación.

Así las cosas, los profesionales han cortado la salida de agua, producida por la rotura de una tubería de abastecimiento en la calle Pedro de Quejana.