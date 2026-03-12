RTVA reconoce al productor José Alba con su Premio Talento Andaluz en el Festival de Málaga. - RTVA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El productor José Alba ha recibido este jueves el Premio Talento Andaluz que concede la radio y televisión pública andaluza (RTVA), en el marco del 29 Festival de Málaga, con el que se reconoce la importante trayectoria profesional y aportación al sector audiovisual.

En el acto de entrega han participado el director general de RTVA, Juande Mellado; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; la directora adjunta de RTVA, Isabel Cabrera; y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, además del homenajeado.

También han estado el director de Innovación, Negocio y Comunicación, Juan Vargas; el director de Canal Sur Media, Juanma Blanco; los responsables del departamento de Cine de Canal Sur, Leonardo Sardiña y Paola Sainz de Baranda; el presidente del Consejo de Administración de la RTVA, Rafael Porras; y el presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, Gustavo Fuentes, entre otros.

Durante su intervención, Cabrera ha resaltado el nivel que ha alcanzado el Festival de Málaga, así como el compromiso de la RTVA con el cine hecho en Andalucía, "apoyando ideas, guiones, talentos consolidados e impulsando nuevos talentos". "Un compromiso que abarca también la difusión a través de todos los canales de Canal Sur", ha añadido.

Mellado, por su parte, ha destacado el papel cada vez más importante que desempeña el festival en la industria audiovisual, como se pone de manifiesto en el MAFIZ y en encuentros. "La relación de Canal Sur con el cine goza de buena salud y, entre todos, estamos sentando una buena base para que la industria siga creando riqueza y empleo, para que el talento andaluz se quede aquí", ha dicho y ha adelantado que en breve se abrirá la nueva convocatoria de ayudas a la industria cultural.

El director del Festival de Málaga ha destacado la relación de Alba con el certamen y el crecimiento de su trayectoria como productor. "Llevamos muchos años conociéndote y valorando tu trabajo. Tus películas han estado en el Festival y queremos, desde lo más humilde, apoyar todos tus proyectos", ha afirmado Vigar, que ha querido felicitar al equipo de Canal Sur por su labor en el sector audiovisual, por hacer "tanto y tan bien": "Tenéis unos profesionales extraordinarios".

El reconocimiento pone en valor la trayectoria de José Alba, cuyas películas han ido creciendo en ambición y calidad de producción, lo que le ha permitido situarse en circuitos internacionales y participar en festivales como el propio Festival de Málaga o citas de referencia como Cannes o Berlín.

Por su parte, Navarro ha destacado que el premio simboliza "el talento y el compromiso con el cine que nace y crece en nuestra tierra" y ha felicitado a Alba por una trayectoria marcada por "la valentía, la constancia y la firme apuesta por el talento andaluz". Además, la delegada de la Junta ha subrayado que este tipo de iniciativas no solo fortalecen la industria audiovisual, sino que también generan empleo y oportunidades en la comunidad.

También ha querido reconocer el trabajo del festival. "Habéis tenido una capacidad admirable de adaptaros a cada adversidad en estos 29 años: crisis económicas, guerras, pandemias o problemas ferroviarios", ha señalado, al tiempo que ha resaltado que la RTVA "cumple una función esencial en la promoción de la cultura audiovisual, contribuyendo al desarrollo de nuestra industria, dando visibilidad y acercando el cine a miles espectadores".

Tras las intervenciones, Mellado ha hecho entrega del reconocimiento a José Alba, quien ha recordado sus primeros vínculos con el certamen: "Fui voluntario en la segunda edición del Festival. Fuisteis los primeros que apoyasteis una de mis películas y por eso estoy eternamente agradecido". También ha querido agradecer a Canal Sur su apoyo constante desde su primera película, 'Gernika'.

En su discurso, Alba ha recordado su infancia vinculada a las salas de cine de la ciudad. "Es muy especial recibir este premio en este cine. Mi abuelo trabajaba como jefe de sala del Palacio del Cine y también en otros cines como este, el Albéniz. Yo me iba todas las tardes con él a ver la película que tocaba", ha explicado, dedicando, emocionado, el galardón a su abuelo "que igual me está viendo desde la cabina".

Actualmente es miembro de la Academia de Cine de Andalucía, de la Academia de Cine Española y de la European Film Academy, además de presidente de ANCINE desde 2022. Entre los premios obtenidos, la Biznaga de Plata del Festival de Málaga y el Premio ASFAAN en 2018. En 2023, la revista ScreenDaily lo seleccionó como uno de los productores con mayor enfoque internacional, además de recibir el Premio Luz del Festival de Huelva.

En 2024 obtuvo el Premio Carmen a la mejor película por su producción 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice, estrenada mundialmente en la sección oficial del Festival de Cannes en 2023, que también fue pre-seleccionada por la Academia para los Oscar, nominada a los premios Goya, Forqué y Feroz a la mejor película y elegida Película del Año por The New Yorker.

COLABORACIÓN RTVA Y EL FESTIVAL

Canal Sur Radio y Televisión está dando un tratamiento informativo preferente durante el festival, tanto en cadena como en desconexiones, además de incluir entrevistas a protagonistas en sus espacios de programas e informativos.

Todo ello forma parte del convenio de colaboración suscrito, que recoge el compromiso de la RTVA como colaboradora del certamen, cumpliendo, así, con el Plan de Responsabilidad Social Corporativa en relación al compromiso con la cultura.

Además, coincidiendo con la agenda de actividades del festival, Canal Sur programará en sus espacios cinematográficos tanto de Canal Sur TV como Andalucía TV y en distintas franjas horarias, una relación de películas y documentales que pudieran haber sido seleccionadas o premiadas en anteriores ediciones del Festival, así como otras producciones de obras en español en las que Canal Sur ha participado.

Asimismo, Canal Sur Radio y Televisión participa en el Festival de Cine de Málaga con 16 producciones audiovisuales, cinco largometrajes de ficción y once documentales. Entre los largos de ficción están 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa (Sección Oficial Largometrajes); y 'Cuántica Rave'; de Paco Campano (Largometrajes Zonazine Sección Oficial); aunque también hay otras fuera de concurso.

Los documentales y las secciones del certamen en las que participan son 'Todos los días de Domingo', de Abrahan López Feria (Cinema Cocina Largometrajes Sección Oficial); 'Plus Ultra', de Elias Pérez (Documentales pases especiales); 'El inventor del cine invisible', de Manuel Jiménez Núñez (Documentales pases especiales); y 'A través de El Espejo Negro', de Rafatal (Documentales pases especiales).

También 'Manuel Alcántara, una vida en 15 asaltos', de Manu Sánchez y Leticia Moreno (Documentales pases especiales); 'Back in time!', de Manuel Bellido (Documentales pases especiales); 'Acuérdate de mí', de Remedios Malvárez (Documentales pases especiales); 'El abrazo de los peces', de Chema Rodríguez (Documentales pases especiales); 'El espíritu del caminito', de Ángel Tirado (Documentales pases especiales); 'Un hombre libre' (Mujeres en escena); y 'Taranta', de Samuel Nacar (5 Minutos).

Además, la plataforma de contenidos bajo demanda de Canal Sur Radio y Televisión, CanalSur Más, ha abierto un canal dedicado íntegramente a la muestra malagueña. En este espacio multimedia, se puede encontrar información sobre cada producción participada por CSRTV.