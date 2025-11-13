La ruta de la tapa con Sabor a Málaga CoínGusto prevé la asistencia de más de 3.500 personas este fin de semana

Se trata de la segunda edició (EUROPA PRESS) -

Más de 3.500 personas van a volver a disfrutar este próximo fin de semana de la ruta de la tapa CoínGusto, que celebra su segunda edición con el impulso de la Diputación Provincial a través de su marca Sabor a Málaga.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación y concejal de Coín, Cristóbal Ortega, que ha destacado que esta clase de iniciativas ponen en valor la cultura gastronómica de la provincia y ayudan a impulsar el sector productivo, la restauración y la hostelería.

Con ese objetivo se celebra CoínGusto, organizado por la asociación de empresarios Innova Coín, que comienza a consolidarse con una segunda edición en la que volverán a participar 20 establecimientos del municipio que ofrecerán tapas elaboradas con ingredientes de temporada y de kilómetro cero y una bebida a un precio de cuatro euros.

Además, quienes visiten tres establecimientos este viernes 14 y sellen sus tapas en la aplicación móvil FedelAPP recibirán un bono para una tapa gratis, y quienes sellen más tapas durante el fin de semana obtendrán premios y regalos como tarjetas monedero para los negocios locales.

Además de las tapas, algunos restaurantes del municipio ofrecerán durante este fin de semana un plato especial fuera de carta. Tanto estos platos como las tapas competirán por alzarse con los premios del jurado, que elegirá la mejor tapa Sabor a Málaga, el mejor plato Sabor a Málaga y la tapa más innovadora. Los asistentes, por su parte, podrán elegir la tapa más popular votando por su favorita a través de la aplicación.

El horario de la ruta será de 13 a 17 y de 20 a 24 horas el viernes y sábado, y de 12 a 17 horas el domingo. Habrá un servicio de microbús desde la entrada del municipio hasta el centro.