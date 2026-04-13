Sabor a Málaga regresa al Salón Gourmets de Madrid con 42 productores y 600 productos autóctonos de la provincia

Sabor a Málaga regresa al Salón Gourmets de Madrid - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su marca promocional del sector agroalimentario Sabor a Málaga, estará presente hasta el jueves en el 'XXXIX Salón Gourmets' de Madrid, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad más exclusiva de Europa, que se celebra en Ifema Madrid.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha visitado este lunes el estand de Sabor a Málaga, que repite en este encuentro por undécimo año consecutivo con 42 empresas productoras procedentes de 24 municipios de la provincia que darán a conocer más de 600 productos autóctonos de la provincia a los cerca de 118.000 visitantes profesionales del sector que acudirán a la feria durante estos cuatro días.

Las empresas malagueñas ya tienen fijadas más de 180 reuniones comerciales con empresas distribuidoras, cadenas hoteleras y de alimentación, chefs y restauradores nacionales e internacionales y exportadores particulares.

Entre los productos malagueños que se muestran en Salón de Gourmets hay aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga y quesos de cabra malagueña, muchos de ellos premiados por la Diputación y en otros certámenes nacionales e internacionales.

También hay embutidos que se elaboran en diferentes municipios malagueños de larga tradición chacinera, frutos subtropicales como el aguacate y el mango, conservas vegetales y de pescado, huevos, productos cárnicos, aceitunas aloreñas y encurtidos, mermeladas, jugo de caña de azúcar, pasta de ajoblanco, panes y repostería tradicional, pasta artesanal ecológica, especias y cafés de especialidad.

MÁS DE 300 METROS CUADRADOS DE EXPERIENCIAS

El sello de la Diputación cuenta con un espacio expositor tematizado de 325 metros cuadrados --ubicado en pabellón 7, estand 7E40-- que evoca la despensa tradicional malagueña y que brindará una amplia visibilidad a los productos locales, tanto a través de los mostradores personalizados para cada una de las empresas participantes, como en las actividades programadas para la ocasión.

Con un horario de 10,00 a 19,00 horas desde el lunes hasta el miércoles, y de 10,00 a 17,00 horas durante el jueves 16 de abril, los visitantes a este salón profesional, que reúne a más de 2.000 expositores, pueden pasar a conocer las 42 empresas Sabor a Málaga.

Durante cuatro jornadas, el estand de Sabor a Málaga ofrecerá a los visitantes un variado programa de actividades con demostraciones culinarias, catas, concursos y presentaciones que combinan tradición e innovación.