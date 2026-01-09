Salado exige al Gobierno inversiones reales en Málaga para superar problemas de movilidad, vivienda, energía y agua

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado la movilidad, la vivienda, la energía y el agua como los "cuellos de botella" de la provincia y ha exigido al Gobierno central inversiones reales para superarlos - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado la movilidad, la vivienda, la energía y el agua como los "cuellos de botella" de la provincia y ha exigido al Gobierno central inversiones reales para superarlos, de modo que no se lastre el crecimiento.

Salado ha hecho esta afirmación en un encuentro informativo celebrado en Uppery Club, donde ha pedido a los empresarios y a la sociedad civil que sean "más reivindicativos y perseverantes en sus reivindicaciones por Málaga, gobierne quien gobierne, con todas las instituciones". Y ha añadido que "es vital en estos tiempos de polarización que la sociedad civil obligue a los políticos a llegar a acuerdos por el bien de la provincia de Málaga, de Andalucía y de España".

El presidente ha defendido que "crecer es bueno, tener éxito es mucho mejor que no tenerlo", pero ha advertido de que el éxito y el crecimiento hay que gestionarlos, y requieren mejoras e inversiones para mantenerlos.

En materia de movilidad, ha citado el tren litoral como una de las infraestructuras más rentables que deben acometerse, la ampliación a tres carriles de la Ronda Este y la reforma de los accesos de entrada y salida, la construcción de una segunda ronda oriental (la vía perimetral de Málaga), el tercer carril entre Puerto Banús y San Pedro en Marbella o la urgencia de bonificar la autopista de peaje de la Costa del Sol, "la más cara de España y que ha vuelto a subir por encima del IPC".

Frente a este listado de carencias, Salado ha indicado que en los presupuestos de la Diputación de Málaga se priorizan las inversiones en la red provincial de carreteras y en el plan Vía-ble, con más de 20 millones de euros anuales.

El presidente ha apuntado que el problema de acceso a la vivienda es el mayor factor de riesgo social y económico, porque también es "un freno al talento, a la actividad económica y a la inversión". Pese a que la Diputación de Málaga no tiene la competencia principal, ha indicado que las actuaciones en esta materia deben centrarse en aumentar la oferta de suelo y su planificación con sentido metropolitano y comarcal, en la rehabilitación y eficiencia y en el fomento de vivienda para trabajadores.

Francisco Salado se ha referido a la energía como el "embudo" que puede frenar proyectos, ya que afecta directamente a ampliaciones industriales, centros logísticos, nuevos desarrollos residenciales y a la digitalización (centros de datos, industria tecnológica).

Aquí la Diputación de Málaga seguirá exigiendo una planificación e inversiones donde hacen falta, con datos y con proyectos, y dando ejemplo y acelerando las renovables y la eficiencia en su ámbito: autoconsumo en edificios públicos, comunidades energéticas en pueblos pequeños, reducción de consumos y apoyo técnico a municipios. "Estamos siendo pioneros en toda España con un plan de uso de biomasa para climatizar edificios públicos en los pueblos, en el que estamos invirtiendo 16 millones de euros", ha señalado.

En cuanto al agua, que sigue siendo una prioridad para la institución provincial, es mucho más que un asunto doméstico: "Es agricultura, es industria, es turismo, es servicios, es reputación del destino, es resiliencia", ha manifestado el presidente, quien ha declarado que "vamos a destinar este año casi 28 millones de euros al ciclo integral del agua, priorizando la digitalización y mejora del control de consumo y también la sustitución de tuberías y canalizaciones".

Salado ha destacado la capacidad inversora de la institución provincial, con 96 millones de euros presupuestados para 2026; la cooperación con los municipios, especialmente los más pequeños, "para que nadie se quede atrás", y la vocación de sumar con el tejido empresarial, porque "Málaga no se gobierna solo desde un despacho, se construye cada día en los centros de trabajo, en los polígonos, en los comercios, en el campo, en las oficinas y en los hoteles".

"Málaga tiene algo que muchas provincias envidian: marca, atractivo, talento y ambición. Málaga tiene, en definitiva, éxito. Pero precisamente por eso, el listón es crecer manteniendo todo eso", ha defendido, al tiempo que ha afirmado que "hay que invertir en Málaga para que podamos seguir siendo un motor y un gran contribuyente al progreso de Andalucía y de nuestro país".

Por último, el presidente ha incidido en la necesidad de incluir cultura del empresario y del esfuerzo y del emprendimiento en todos los planes de estudio, desde Primaria, "para que los jóvenes sean emprendedores y valoren a las empresas, verdadero motor de la sociedad".