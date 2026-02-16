Salado reafirma el apoyo de Diputación de Málaga a empresas agroalimentarias, a las que se han destinado tres millones

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha participado este lunes en el foro 'Agroindustria: presente y futuro-Málaga', que se ha celebrado este lunes en Vélez-Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha reafirmado el apoyo de la institución provincial a las empresas del sector agroalimentario, a las que se han destinado tres millones de euros para mejorar su actividad. Así se ha pronunciado durante su participación en el foro 'Agroindustria: presente y futuro-Málaga', que se ha celebrado este lunes en Vélez-Málaga.

Salado ha explicado en este encuentro, organizado por Publicaciones 7.0, que han sido un total de 380 las empresas agroalimentarias, agrícolas, ganaderas y pesqueras a las que se han concedido estas subvenciones, que se dedicarán, por ejemplo, a maquinaria, herramientas y vehículos, así como a compra de piensos, cuotas de cotización y otros gastos corrientes de las explotaciones

En este sentido, el presidente ha resaltado el compromiso de la Diputación de Málaga para potenciar y reforzar el sector primario y la industria agroalimentaria, un apoyo que se materializa con un montante global de subvenciones que alcanzan los 21 millones de euros en los últimos cinco años.

Agricultura, innovación, sostenibilidad y oportunidades son algunos de los temas que se han tratado en este foro. Salado ha puesto en valor el "gran potencial" de la provincia en la agricultura y la ganadería, y también ha incidido en la importancia del desarrollo de la industria agroalimentaria local, con una apuesta por la producción ecológica y el respaldo continuo y decidido a través de la marca promocional Sabor a Málaga. No obstante, ha recordado que las administraciones deben crear el clima adecuado para facilitar las inversiones y el desarrollo económico, pero "son las empresas las que crean empleo y riqueza".

Respecto a las 380 ayudas concedidas por un valor total de tres millones de euros, se han concedido dos líneas de subvención: una para gastos corrientes de la actividad, de las que se han beneficiado 181 empresas; y otra para inversiones, concedida a 199 empresas. "Se trata de ayudas que se conceden por quinto año consecutivo y que reflejan el apoyo de la institución al sector agroalimentario, que es capital para la economía de la provincia", ha explicado el presidente.

En esta línea, ha indicado que las explotaciones agrarias y ganaderas, además de su labor imprescindible para el abastecimiento alimentario de la población, son fundamentales para dinamizar las economías locales y contribuir al desarrollo de los núcleos rurales evitando la despoblación.

"Es un sector estratégico que en los últimos años se ha visto afectado por graves problemas, de ahí que desde la Diputación hagamos un gran esfuerzo económico para apoyarlo, potenciarlo y reforzarlo". Y ha recalcado que en los últimos cinco años se han concedido 21 millones de euros para que puedan afrontar, por ejemplo, el aumento de los costes de producción al dispararse los precios de la energía y de las materias primas o las dificultades por la sequía en la provincia hasta el año pasado", ha añadido.

DOS LÍNEAS DE AYUDAS

Salado ha detallado que, por un lado, se han dedicado ayudas de un millón de euros a 181 empresas para gastos corrientes, especialmente para pago de cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y para hacer frente a costes de producción, como piensos, abonos, agua, alquiler de maquinaria o gastos de arrendamiento o subarriendo de bienes inmuebles. En este caso, el importe máximo de cada ayuda ha sido de 6.000 euros.

Y, por otra parte, 199 empresas se beneficiarán de subvenciones por un total de dos millones de euros para gastos de inversión destinados a modernización, automatización y digitalización de la actividad productiva, como adquisición de maquinaria, herramientas y equipos, gastos de cambio de cultivo o método de regadío y adquisición de elementos de transporte, como tractores, furgonetas o remolques.

Si la solicitud presentada ha sido igual o inferior a 10.000 euros se ha financiado en su totalidad y en los casos en los que ha sido superior se ha financiado el 85% de la propuesta, con un máximo de 14.000 euros.