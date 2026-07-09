Salado recibe al equipo Galmax GT y destaca el potencial y el talento de los jóvenes de la provincia de Málaga

Francisco Salado recibe al equipo Galmax GT - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha recibido al equipo malagueño Galmax GT tras lograr el pasado 18 de junio el tercer puesto en el Campeonato Nacional de STEM Racing y su pase a la final para representar a España en el Mundial de Singapur, una de las competiciones educativas y tecnológicas más importantes del mundo.

La competición se celebrará coincidiendo con la semana del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, uno de los eventos automovilísticos más importantes del calendario internacional. Durante el encuentro, Salado les ha deseado suerte para esta final y ha destacado el potencial y el talento de los jóvenes de la provincia de Málaga.

Los alumnos del IES Rodríguez Delgado de Ronda, patrocinados por la Diputación de Málaga, competirán en octubre en la gran cita internacional junto a los mejores equipos del mundo. La formación está integrada por los alumnos Ana Canca, Alejandro Jiménez, Luis Arroyo, Antonio Ruiz, Miguel Ulfe y Marcos Martín, dirigidos por la profesora Larissa Llopis.

Durante los últimos meses han desarrollado un intenso trabajo de diseño, ingeniería, comunicación y gestión empresarial para crear su propia escudería de Fórmula 1 en miniatura y competir al máximo nivel frente a equipos de toda España.

STEM RACING

El STEM Racing reta a los estudiantes a crear y gestionar una escudería de Fórmula 1 en miniatura, desarrollando todo el proyecto desde cero. Los participantes diseñan y fabrican su propio monoplaza, buscan patrocinadores, gestionan la comunicación y presentan su trabajo ante un jurado.

Además, ponen a prueba el rendimiento de su vehículo en carreras sobre una pista de 25 metros, donde se valora tanto la velocidad de reacción en la salida como el tiempo empleado en completar el recorrido.