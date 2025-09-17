Salares (Málaga) se transformará en un pueblo medieval en la XXIII edición del Festival Árabe Andalusí

La cita se celebra del 19 al 21 de septiembre en este municipio de la comarca de la Axarquía

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Salares se va a transformar en un pueblo medieval en la XXIII edición del Festival Árabe Andalusí de la citada localidad, que volverá a un pasado en el que judíos, árabes y cristianos convivían en España.

Así lo ha presentado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, junto con el alcalde de Salares, Pablo Crespillo, quienes han precisado que este festival tendrá lugar desde este viernes hasta este domingo, 19 y 21 de septiembre, respectivamente, en este municipio axárquico.

"El Ayuntamiento propone un viaje al pasado con multitud de actividades culturales, participativas y dinámicas que llenan de magia este pueblo de apenas 200 habitantes", ha destacado el presidente de la institución comarcal, quien ha recordado que "de esa época quedan muchos vestigios en la Axarquía, de hecho, desde hace tres años los estamos poniendo en valor a través del proyecto europeo Experiencia Andalusí".

El alcalde de Salares ha incidido en que "nos ilusiona mucho presentar una nueva edición del Festival Árabe Andalusí, un evento único que transforma nuestro pueblo en un auténtico viaje al pasado poniendo en valor el legado andalusí y el rico patrimonio cultual e histórico que nos define".

Crespillo ha enfatizado que "no es solo un evento, es una experiencia, una celebración de lo que fuimos, de lo que somos, y de todo lo que podemos ser cuando nos unimos a través del arte, la cultura y la historia".

PROGRAMACIÓN

Durante las mañanas, habrá una programación pensada para quienes deseen profundizar en la historia y la cultura andalusí, entre las que destacan charlas culturales, conciertos, conferencias y talleres; mientras por las tardes la programación se volverá más folclórica y festiva.

El Festival Árabe Andalusí de Salares comienza este viernes con el tradicional vídeo reportaje que rememora lo acontecido durante el último año. A las 21.40 horas comenzará el concierto de 'Alcabala' con Javier González acompañado de la bailarina Elena López en la iglesia de Santa Ana.

Esa noche acabará con el pasacalles con la música del 'Trío Axarquía' formado por Marían García, Celia Platero y Lorena Fernández, hasta la plaza de la Ermita, donde habrá degustaciones de té con pastas árabes.

El sábado a las 09.00 horas, la jornada comenzará con un desayuno popular y, una hora después, arrancará la ruta guiada 'Axarquía sostenible' de la mano del arquitecto Alfonso Rico. A las 10.30 horas, se abrirá al público la exposición de pinturas del artista Manuel Fernández. De 12.00 a 13.00 horas habrá una charla didáctica de Amin Chaachoo sobre el simbolismo metafísico en la música andalusí.

A continuación, tendrá lugar el concierto didáctico de música sefardí por parte de Javier Claros, Alba Bermejo y Mario Castillo. A las 17.00 horas, habrá pintacaras, globoflexia y la 'Búsqueda del Tesoro con Alibaba y los 40 ladrones' para los más pequeños.

La tarde continuará con sonido de tambores, chinchines orientales y danzas del pasacalles Zíngani con 'Antorchas y fuego'. A continuación, el Coro Luz del Amanecer' de Salares cantará pasodobles, fandangos, rumbas y sevillanas.

Después llegará el pregón a cargo de la profesora del municipio Inmaculada Fernández López; y se entregarán los Premio Alminar 2025. El acto institucional tendrá su punto final con un espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales. Durante la tarde noche habrá degustaciones de pinchos morunos, refrescos y cerveza, y a las 22.15 horas actuará 'Duendes de Oriente de Vélez-Málaga'.

También tendrá lugar el espectáculo 'Alma flamenca' del bailaor Antonio Guerra. Posteriormente habrá un concierto de 'Los hombres rana' y un tributo a Manolo García. La noche continuará con la música de dj Toulalan.

La jornada del domingo arrancará con un desayuno andaluz con chocolate con churros y la apertura del zoco. De 10.00 a 12.00 horas, estará abierto el taller didáctico 'Imaginar Al-Andalus: guiones para el cine', dirigido por el director de cine, Tarik Boubker y a las 11.30 será el turno de la magia con el finalista del programa de televisión 'Got Talent' Pablo Romón.

El profesor de Matemáticas e integrante de la Asociación Sharquí Málaqa Ángel Requena, de 12.00 a 13.00 horas, "hará que descubramos la presencia de la matemáticas en las bellas formas del patrimonio andalusí de la Axarquía, y en concreto, en el alminar de Salares". De 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar el taller de Especias Andalusíes, impartido por la Asociación de Mujeres Musulmanas Hidaya .

Paralelamente, a las 12.45 actuará la Escuela de Baile Flamenco de Cristina Gallardo de Arenas y Vélez-Málaga, y a continuación 'Danza Elena Fusión', mientras que a las 15.00 horas será el turno del director de la Escuela de Flamenco de Andalucía en Málaga, José Lucena.

Durante la tarde, a las 16.30 horas actuará la Escuela Belly Dance de Rincón de la Victoria, a quien le tomará el relevo el Coro Luz de Amanecer de Salares. Por último, desde las 18.00 horas habrá una exhibición de cetrería, una degustación de té y el espectáculo de Rocío Guerra con 'Mi Garlochí'.