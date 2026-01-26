Las Salas Mingorance del Archivo Municipal acogen una exposición que recorre la trayectoria artística de Alfonso Serrano

Salas Mingorance del Archivo Municipal acogen muestra que recorre la trayectoria artística de Alfonso Serrano - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Salas Mingorance del Archivo Municipal acogen la exposición 'Alfonso Serrano. Pinturas', que recorre la trayectoria artística del pintor malagueño.

La muestra está compuesta por un total de 71 trabajos y se podrá visitar desde hoy hasta el 12 de abril. La directora general de Cultura, Susana Martín, junto al artista y comisario Alfonso Serrano, ha presentado la exposición, que está comisariada por el propio artista.

En la muestra se podrán obras pictóricas de diferentes formatos y técnicas, que en su mayoría están agrupadas en series. Pinturas en acrílico sobre cartón, cartulina, papel, tela o tablero a las que se unen piezas de técnica mixta sobre papel impreso y collages con recortes de revistas.

Su trabajo incluye obras abstractas y minimalistas. Serrano experimenta constantemente con las formas, el color y los materiales. En esta selección de los trabajos que la conforman se puede apreciar la sutileza de lo efímero. Esta característica de su obra también se ve reflejado en su actividad profesional como diseñador o en el montaje de exposiciones.

Así, en las distintas series es posible reconocer su capacidad y sentido estético, que se guía por una visión innovadora y avanzada, que queda plasmada en cada uno de los proyectos en los que ha estado involucrado. El artista propone una comunión de luces y espacios, armoniosamente conjugados.

Esta unión se ha podido apreciar anteriormente en diversas exposiciones, como Pinturas y dibujos 1924-1936 (Salas de Exposiciones del Palacio Episcopal, 1999) o Revello de Toro y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (Museo Revello de Toro, 2024).

Ahora, en la propuesta de las Salas Mingorance se podrá ver la faceta de Serrano como grabador, pintor y artista, de manera que el visitante podrá descubrir algunas de esas obras que el creador ha pintado para sí mismo.

Alfonso Serrano nació en Málaga en 1948. En 1973 inicia estudios de arquitectura en Sevilla, que abandona en 1976. En 1979, crea junto a otros pintores, el Taller 7/10. En 1981, se incorpora al Colectivo Palmo, en el que permanece hasta su disolución en 1987.

En 1986, deja a un lado su actividad como pintor y se dedica profesionalmente, a trabajos de museografía y diseño expositivo, ocupación que sigue desarrollando hasta la actualidad.

En palabras del propio artista, "la obra nace de la experiencia humana en su conjunto: lo racional y lo intuitivo, lo visible y lo oculto, lo personal y lo colectivo. En ese cruce, el arte abstracto no pretende explicar el mundo, sino abrirlo".