Las Salas Mingorance del Archivo Municipal exponen 45 obras pictóricas con Málaga como protagonista

Archivo - Exposición del noveno certamen de pintura Asociación de Veteranos del BBVA - VIII ‘Memorial Conchi Mendoza’, en el Archivo Municipal de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Salas Mingorance del Archivo Municipal acogen desde este lunes, y hasta el próximo 18 de octubre, una exposición que reúne las 45 obras finalistas en el noveno Certamen de pintura 'Asociación de Veteranos del BBVA - Octavo Memorial Conchi Mendoza'.

La muestra reúne piezas realizadas en distintas técnicas por pintores malagueños y foráneos cuyas temáticas, --como dictan las normas del concurso-- tienen como eje central la ciudad de Málaga, su luz, sus habitantes, calles, edificios y monumentos; en definitiva, la visión que cada artista tiene de la capital.

Entre las obras expuestas se encuentran 'Casa de socorro', de Eduardo Hidalgo Lupianes, primer premio del concurso, 'Interior de la Catedral', de Antonio Cantero Tapia, que ha sido galardonado con el segundo premio, además de 'Cámara de Comercio', con el que Francisco Jesús Rodríguez Ruiz ha obtenido el tercer premio accésit.

La exposición ha sido presentada este lunes por la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto al presidente de la Asociación de Veteranos del BBVA, Antonio Moreno y comisario de la muestra.

También han estado presentes el director de zona del BBVA de Málaga, Córdoba y Melilla, José María Hernández Martínez y el anterior presidente de la Asociación de Veteranos del BBVA, Manuel Quintanilla.

Como novedad, este año se ha elegido como imagen principal de la exposición en todos sus elementos de difusión la obra 'Jacaranda', ganadora del primer premio del certamen anterior, del artista Francisco Navas Amaya.

La exposición se puede visitar de lunes a viernes en un horario de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas en las Salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga.