Salen este jueves a la venta las entradas del Festival de Málaga

MÁLAGA 11 Feb.

Las entradas, incluidas las galas de inauguración y clausura, del 29 del Festival de Málaga, que tiene lugar del 6 al 15 de marzo, se pondrán a la venta de forma simultánea este jueves, 12 de febrero, a las 09.00 horas en taquilla y online.

Así, se podrán adquirir a través de la web del Festival, donde ya se puede consultar la programación, y en www.unientradas.es. En taquilla, estarán a la venta en Teatro Cervantes, Teatro Echegaray y Cine Albéniz.

La gala de inauguración del Festival de Cine de Málaga estará presentada por Kira Miró y la de clausura por Elena Sánchez y Belén Cuesta.

Así, El Festival de Málaga volverá a desplegar la gran alfombra roja del cine en español en su 29 edición y acogerá un total de 263 audiovisuales entre todas las secciones, además de otras actividades y contenidos.

Además, y de nuevo, será un punto de encuentro del audiovisual en español en su área de Industria Mafiz. En suma, el certamen cinematográfico malagueño apuesta "por la defensa de la cultura como lugar de encuentro que halla en Málaga una cita anual ineludible".

SECCIÓN OFICIAL

La sección oficial a concurso incluirá 22 películas --12 españolas y diez latinoamericanas--. A ellas hay que sumar 21 películas --19 españolas y dos latinas-- en sección oficial no competitiva, incluida la clausura.

A las españolas ya anunciadas 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, película inaugural; 'Altas Capacidades', de Víctor García León; y 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde, se suman 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La buena hija', de Julia de Paz; 'Lapönia', de David Serrano; 'Mala bèstia', de Bárbara Farré; 'Mi querida señorita', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'Pizza Movies', de Carlo Padial; y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

Junto a éstas, las latinoamericanas 'Ángeles', de Paula Markovitch (México, Argentina); 'El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi (Perú); 'El guardián', de Nuria Ibáñez (México, España); 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso (México); 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato (Chile, Argentina, Italia); 'Juana', de Daniel Giménez Cacho (México); 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila (Argentina, España); 'La hija Cóndor', de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay); 'Mil pedazos', de Sergio Castro-San Martín (Chile Argentina, España); y 'Neurótica anónima', de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba).

Asimismo, están los pases oficiales fuera de competición de las españolas '9 lunas', de Patricia Ortega; 'A una isla de ti', de Alexis Morante; 'Andy', de Román Parrado en formato cinefórum; 'Auri', de Violeta Salama; 'Cada día nace un listo', de Arantxa Echevarria; 'Casi todo bien', de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet; 'Día de caza', de Pedro Aguilera; 'Dos días', de Gonzaga Manso; 'Femení Singular', de Xavi Puebla; 'Hora y veinte', de Marc Romero; 'Hugo 24', de Luc Knowles; 'Los justos', de Jorge A. Lara y Fernando Pérez; 'Mallorca confidencial', de David Ilundain; 'Solos', de Guillermo Ríos; 'Todos los colores', de Beatriz de Silva (cinefórum); 'Un altre home', de David Moragas; 'Un hijo, de Nacho la Casa'; (cinefórum) y 'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho y 'La familia Benetón +2', de Joaquín Mazón, que será la clausura.

También las latinas 'Bye bye' paraíso, de Kim Elizondo Navarro (Costa Rica, Colombia, Uruguay) y 'La casaca de Dios', de Fernan Miras (Argentina, Estados Unidos).

En la selección de Series (sección oficial no competitiva), participan siete títulos: 'Acoustic Home', de Alexis Morante (Hbo/Sony Music); 'Cochinas', de Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago (Prime Video); 'Entre tierras 2', de Humberto Miró, Salvador García y David Montoya (Atresmedia); 'La nena', de Paco Cabezas (Atresmedia); 'Millennial mal', de Lorena Iglesias y Andrea Jaurrieta (Filmin y Tornasol); 'Por cien millones', de Nacho G. Velilla (Movistar); 'Si es martes, es asesinato', de Salvador Calvo y Abigail Schaaff (Disney).

Además de la sección oficial, como todos los años, hay diversas secciones, entre otros, cortometrajes; documentales; Mosaico; Afirmando los derechos de las mujeres; 'América, América'; Cinema Cocina; y vuelve La Villa del Mar, inaugurada en la pasada edición.

Por otro lado, estará el área de industria MAFIZ y se contará, entre otros, con un nuevo evento: Andalucía International Audiovisual Networking. Además, Latinamerican Focus, el foro bilateral de coproducción, tendrá este año como protagonista a Panamá, País de Honor.

Asimismo, el Festival volverá a tener dos secciones enmarcadas en su objetivo de recuperar el patrimonio fílmico español: La cápsula del tiempo y Underground andaluz, esta última comisariada por Alberto Rodríguez.

También de nuevo, la plaza de la Merced contará con el Espacio Solidario, organizado por el Festival con el Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Málaga en colaboración con la Fundación "la Caixa" y cuyo objetivo es abrir el Festival a los diferentes colectivos sociales y fomentar su inclusión.

Por tercer año, se contará con un ciclo en la programación extendida del MaF, Neópolis, que agrupará diversas actividades que conectan las artes audiovisuales con la ciencia y la tecnología.

La exposición de la calle Larios es de la fotógrafa Amparo García bajo el título 'Fuera de plano', con fotografías realizadas en la pasada edición.

El Festival concluirá el domingo 15 con el ya tradicional maratón de cine en el Cine Albéniz y Multicines Rosaleda con las películas ganadoras y con un concierto de clausura a cargo de Luz Casal.

HOMENAJES

En cuanto a los homenajeados, el Premio Málaga-Sur será para la actriz Rossy de Palma; el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine, será para la directora de producción Manuela Ocón Aburto; el Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga para Alauda Ruiz de Azúa; el Premio Retrospectiva-Málaga Hoy, irá para el director peruano Francisco Lombardi y la Biznaga Ciudad de Paraíso, a Victoria Vera.

A estos hay que sumar varias Biznagas de Honor: a la actriz uruguaya Natalia Oreiro; el fallecido director argentino Fabián Bielinsky; los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat y el actor español Saturnino García. La Película de Oro será 'El desencanto'.