La 'San Antón Night Trail' reúne a 350 participantes en una prueba deportiva con fines solidarios

Presentación de la 'San Antón Night Trail' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La I edición de Ia 'San Antón Night Trail' tendrá lugar el viernes, 28 de agosto, y contará con 350 participantes. La prueba deportiva tiene fines solidarios, ya que lo recaudado se destinará a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec).

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al director de la prueba y vicepresidente del Club Trail Running Málaga, Curro Amores, el gerente de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), José Aldecoa, y el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, han dado a conocer los detalles de la prueba.

En concreto, se trata de una carreara nocturna de montaña, que está organizada por el Club Deportivo Trail Running Málaga, y cuenta con la colaboración del Área de Deporte y el patrocinio de la Fundación Unicaja, como patrocinador solidario principal.

En cuanto a la organización de la prueba, el evento recibirá a los atletas y el público a partir de las 19,30 horas en el parque Rafael Santiago García, en la barriada de La Mosca (distrito Este), donde estarán situadas la salida y la meta. La carrera comenzará a las 21,30 horas y finalizará a las 02,00 horas, aproximadamente.

Los participantes realizarán un recorrido de 13,8 kilómetros, con unos 685 metros de desnivel, y deberán atravesar senderos, veredas y pistas forestales del entorno del Monte San Antón y el Arroyo Jaboneros, uno de los rincones naturales más representativos de la ciudad.

Cabe destacar que, aunque las inscripciones están agotadas, las personas que deseen participar pueden hacerlo a través de un dorsal 0 en la siguiente web: https://gofund.me/5632ed5ec

Por último, la organización cuenta con el apoyo de patrocinadores y colaboradores, entre los que destacan ERVEGA Construcciones, Guillermo Ramos Óptico, Conma 96, Clínicas Bocaboca, Aqualy, Prolongo, Alfajar, Picking Málaga, Mejoradora, Clínica Alpium y la AAVV La Unión (La Mosca).