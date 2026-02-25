La San Diego Comic-Con Málaga anuncia "una nueva etapa" bajo la dirección de Fernando Piquer

Archivo - Imagen de archivo de asistentes a la tercera jornada de la San Diego Comic-Con en Málaga, a 27 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

San Diego Comic-Con (SDCC) Málaga ha informado este miércoles de los resultados de su primera edición fuera de Estados Unidos y ha anunciado el nombramiento de Fernando Piquer como director general. "Esta designación marca el inicio de una nueva etapa centrada en el refuerzo organizativo y la consolidación del proyecto", señalan en un comunicado de prensa.

Fernando Piquer se pone al frente de SDCC Málaga y aporta una trayectoria de más de 30 años en los sectores de animación, videojuegos y 'esports'. Antes de su incorporación al proyecto, ha sido director de Estrategia Global de Movistar KOI y fundador y CEO del equipo de esports Movistar Riders.

Previamente, su trayectoria ha estado ligada al diseño y producción de videojuegos en Bitoon Games, donde fue fundador y CEO; y a la animación en Zinkia Entertainment (creadora, entre otras, de la serie Pocoyó).

En este 2026, liderará la nueva etapa de la San Diego Comic-Con Málaga con el objetivo de consolidarlo como la gran cita de la cultura pop en España, con proyección internacional, manteniendo el sello oficial y el espíritu original Comic-Con.

Según Piquer, "la edición 2026 será un salto adelante. Vamos a reforzar la organización, elevar la experiencia del público y consolidar San Diego Comic-Con Málaga como la cita de la cultura pop en España y un gran motor cultural para la ciudad de Málaga".

BALANCE DE 2025: "ÉXITO DE CONVOCATORIA Y MOTOR ECONÓMICO"

Según destacan desde la organización en un comunicado, a primera edición de la SDCC Málaga transformó más de 84.000 metros cuadrados en el epicentro de la creatividad, atrayendo a 95.784 asistentes durante las cuatro jornadas. El 78,5 % del público procedía del resto de España y un 18 % de Málaga, con un perfil mayoritariamente adulto (88 %).

El informe de cierre, elaborado en colaboración con consultoras externas como PwC España y Nielsen, recoge indicadores como que el impacto económico total fue de 44,3 millones de euros, de los cuales 23,1 millones corresponden a impacto directo; el impacto mediático fue de 17.000 millones de impactos (OTS) y un Valor Publicitario Equivalente (AVE) superior a 140 millones de euros.

En cuanto a la participación de la industria, señalan que hubo más de 110 expositores y marcas líderes como Disney, Nintendo, Lego y Bandai Namco; y en cuanto a contenido y talento, apuntan que se realizaron 450 actividades y se contó la presencia de más de 30 invitados internacionales como Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jim Lee, Norman Reedus, Nobuo Uematsu, Elle Fanning, Jared Leto o Aaron Paul, entre otros.

HACIA 2026: "EVOLUCIÓN Y EXCELENCIA OPERATIVA"

Tras la primera edición, la organización de la San Diego Comic-Con Málaga señala que "se abre una fase centrada en la sostenibilidad del proyecto y el fortalecimiento de su estructura técnica".

Al respecto, destacan que la incorporación de Piquer "responde a la voluntad de combinar visión creativa y gestión operativa, con el objetivo de que 2026 suponga una evolución cualitativa en experiencia, coordinación y propuesta de contenidos".