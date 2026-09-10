San Diego Comic-Con Málaga reunirá más de 300 horas de contenido y referentes del cine, series, anime y videojuegos

Imagen de la presentación oficial de la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

San Diego Comic-Con Málaga ha presentado este jueves la programación completa de su segunda edición, que reunirá del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) más de 300 horas de contenido dedicadas al entretenimiento, la cultura pop y grandes nombres del cine, las series, el cómic, el anime y los videojuegos.

A la presentación, han asistido el alcalde de Málaga, Francisco De La Torre; el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira; el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), José Antonio Nieto.

También han estado el director territorial Sur de BBVA, Francisco Javier Jerez Basurco; el director territorial Sur Telefónica, Joaquín Segovia; y la concejala delegada del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, entre otras autoridades.

Entre los invitados especiales al evento están la actriz Aya Cash (The Boys), el actor de doblaje Charles Martinet (Mario Bros), los dibujantes Kenny Ruiz y Jordi Lafebre o el pintor de miniaturas Ángel Giráldez.

Así, en cuanto a cine y series, el jueves habrá reencuentros como Karl Urban y Aya Cash hablarán sobre los antihéroes; y '¿Alguien ha dicho...Mallrats?', con Kevin Smith, Jason Lee y Michael Rooker que "se vendrán arriba con Ali Plumb".

Además, los protagonistas de la serie 'Los Serrano' vivirán su particular 'revival', contando con Antonio Resines, Fran Perea, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías y Jorge Jurado. El viernes estará Iñaki Godoy, Taz Skylar y Lukas Ettlin que "irán más allá de la Gran Ruta".

El sábado el bloque Disney x Hall M hará las delicias de los fans de Marvel, Pixar y Walt Disney Studios Animation con Paul Bettany y la presentación de 'VisionQuest', las próximas novedades de animación --Hechizo: Bienvenidos a Hexe, IceAge: En Ebullición y Gatto-- y 'Whalefall'.

El domingo es el día de 'De La Comarca a Málaga', con Elijah Wood y Sean Astin, en conversación con Ali Plumb; y 'Starship Troopers' con Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey.

En cuanto a juegos de mesa, rol y miniaturas, el jueves Ángel Giráldez, José Davinci y David Arroba explicarán cómo dar color a tus héroes y Devir Show montará un late night lleno de humor con invitados. El viernes Pablo Clark y Reiner Knizia compartirán dos visiones muy diferentes sobre los juegos de mesa y el sábado Jeremy Crawford y Deborah Ann Woll comparten pasión por los juegos de rol.

En videojuegos han destacado que Akira Yamaoka y Animo protagonizarán dos momentos musicales muy especiales; por un lado, el jueves, con foco en Silent Hill y volverán en 'Behind the sound: An evening with Akira Yamaoka' el viernes. El sábado el youtuber Mikecrack llega para contar su historia y el domingo, uno de sus padres fundadores de Grand Theft Auto, Dave Jones, llega a Studio M.

MANGA, ANIME Y OTROS CONTENIDOS

En este apartado destaca el viernes una sesión de dibujo con Yoichi Takahashi, creador de Campeones, en Studio M; 'Cowboy Bebop: Una mirada al pasado', con Shin'ichiro Watanabe en Auditorium 1; 'De Dragon Ball a One Piece, una vida dedicada al anime con Yoshihiro Ueda' en Auditorium 1; y el domingo, en su primera visita a Europa, los autores Macchiro y Subaru, que conversarán sobre Bibliomania en Studio M.

En animación, el sábado Sony Animation trae 'Messi and the Giants' y para los amantes del doblaje está 'Show Doblajil' con ocho estrellas de esta profesión, como Miguel Ángel Jenner, Claudio Serrano o Mar Bordallo, entre otros. Tanto el sábado como el domingo, Pascu y Rodri : Destripando la Historia, estarán en concierto.

El cosplay tendrá como gran cita el BBVA Cosplay Contest San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará el sábado y contará con Kamui Cosplay, Ayuru Cosplay, Sabaku Cosplay y Like Linda como miembros del jurado. La iniciativa permitirá a 40 participantes llevar al escenario personajes de anime, manga, cómic, videojuegos o cine y mostrar tanto el resultado final como las técnicas empleadas en el diseño del vestuario, el maquillaje y la caracterización.

Francisco Javier Jerez, Director Territorial Sur de BBVA, ha señalado que para la entidad "formar parte por segundo año consecutivo de San Diego Comic-Con Málaga es una oportunidad extraordinaria para seguir apostando".

Ayuru ha participado en la presentación de la programación y ha afirmado que es "una responsabilidad, la gente presenta proyectos en los que lleva meses trabajando con pasión e ilusión. El Cosplay en España tiene un nivel muy alto así que espero que nos sorprenda, va a ser especial tanto para los participantes como para el público que esté animando".

COMIC

En el apartado de cómic, leyendas y nuevas voces completarán paneles que viajarán desde lugares lejanos, como 'Star Wars: Dibujando una galaxia muy, muy lejana...' por Pepe Larraz y Kenny Ruiz el viernes; a otras fronteras más próximas, como el panel del 3 de octubre 'La Huella Española en el Cómic Europeo', en el que Juanjo Guarnido, Jordi Lafebre y Miguelanxo Prado compartirán sus experiencias.

Se completará con un panel sobre romance y fantasía con Laia López y Judit Mallol y los superhéroes también tendrán un peso especial en esta edición, con un reto de dibujo protagonizado por Stefano Caselli (X-Men United) y David Messina (Ultimate Spider-Man) en Studio M el domingo, o con la presencia de John Romita Jr. en el panel Spider-Man, el Icono de Marvel, el sábado, junto a Rick Leonardi, Giuseppe Camuncoli y Pepe Larraz, para repasar la evolución del personaje a lo largo de las décadas.

Romita Jr firma el segundo cartel oficial de SDCC Málaga 2026, revelado en la presentación. Él y Helen Chen, portadista del otro cartel oficial, estarán presentes en Artists' Alley para conocer a los fans.

AGENDA DIGITAL

Asimismo, han presentado por primera vez una agenda oficial digital para que el fan prepare su experiencia en la convención antes de que abra sus puertas. Está disponible en web y 'app'.

Los fans podrán explorar desde ahora todos los contenidos y filtrarlos y además la agenda incorpora por un lado poder guardar paneles y actividades favoritas para crear una vista personalizada; y por otro lado, permitirá la gestión de reservas. Estas se abrirán el viernes 25 de septiembre.

En su discurso, el director de SDCC Málaga, Fernando Piquer, ha apuntado que llevan trabajando con la idea de que "el fan piense 'qué bien haber venido'". "Dentro de 20 días llegará el momento de que vosotros decidáis si lo hemos conseguido", ha dicho.

Por su parte, el alcalde ha dicho que la San Diego Comic-Con "supone una oportunidad extraordinaria para seguir proyectando Málaga internacionalmente y vincular nuestra ciudad a una de las grandes citas mundiales de la cultura popular y el entretenimiento" y ha señalado que esta segunda edición "refuerza esa relación y la posición de Málaga como sede de grandes acontecimientos internacionales".

En palabras de la presidenta de San Diego Comic-Con International, Robin Donlan, quien se ha dirigido a los asistentes al acto, "la comunidad es la piedra angular de lo que hacemos en San Diego Comic-Con". "Nuestro objetivo siempre ha sido crear un evento al que a nosotros, como fans que somos, nos gustaría ir. Y eso es precisamente lo que SDCC Málaga ha hecho", ha apuntado.

El director territorial de la DT Sur de Telefónica (Movistar), Joaquín Segovia, ha mostrado su satisfacción por volver a apoyar este evento y ha dicho que "como socio tecnológico, Telefónica aporta a la convención lo que mejor sabe hacer, nuestra conectividad. Reforzaremos nuestras redes para que las decenas de miles de asistentes puedan disfrutar y compartir al máximo su experiencia. Y no nos quedamos solo en la conectividad: Movistar contará con un espacio propio con concursos, sorteos y actividades para los fans que queremos convertir en un gran punto de encuentro".