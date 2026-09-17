San Pedro Alcántara (Málaga) contará con 172 viviendas protegidas en alquiler con rentas desde 800 euros

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, durante el acto de colocación de la primera piedra de las nuevas viviendas protegidas. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha anunciado que San Pedro Alcántara contará con 172 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, con rentas desde 800 euros mensuales, destinadas a facilitar el acceso a una vivienda a familias del municipio. El proyecto contempla viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, distribuidas en dos parcelas situadas en la zona sur, con superficies de entre 58 y 100 metros cuadrados, aproximadamente, y dotadas de garaje y trastero.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado durante el acto de colocación de la primera piedra que esta actuación, promovida por Inmobiliaria Osuna, "supone una nueva oportunidad para aquellas personas que encuentran dificultades para acceder a una vivienda". Asimismo, ha señalado que los inmuebles estarán destinados a vecinos empadronados en el municipio e inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, que actualmente cuenta con alrededor de 1.800 solicitantes, y serán adjudicados mediante el procedimiento correspondiente.

La regidora ha avanzado que "los precios van a estar muy por debajo del precio de mercado", con rentas desde los 800 euros mensuales, al tiempo que ha puesto en valor las características de una promoción que ofrecerá distintas tipologías y dimensiones, "adaptadas a las necesidades de diferentes unidades familiares".

La actuación, que tiene un plazo de ejecución previsto de dos años, se distribuye en dos parcelas, con 132 viviendas en una de ellas y 40 en la segunda, configuradas en dos bloques cada una. El proyecto incorpora espacios libres ajardinados entre las edificaciones y busca generar un entorno residencial de "calidad", con zonas comunes destinadas al uso de los residentes.

Las dos promociones dispondrán además de piscina y club social comunitario, mientras que todas las viviendas contarán con algún espacio exterior privativo, ya sea terraza, patio u otra superficie de uso exclusivo. Los accesos peatonales a los edificios se realizarán desde las zonas interiores de las manzanas, complementándose con los accesos rodados a través de los garajes.

El conjunto incluirá también ocho viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, seis en la promoción de 132 unidades y dos en la de 40, así como seis locales comerciales, cuatro en la parcela de mayor tamaño y dos en la segunda.

La primera edil ha enmarcado los proyectos, bautizados como Puerta Magna I y II, en el desarrollo experimentado por la zona sur de San Pedro Alcántara, "donde el crecimiento residencial ha ido acompañado de la creación de nuevos equipamientos y servicios públicos".

En este ámbito se han incorporado, entre otras dotaciones, centros educativos, instalaciones deportivas, espacios infantiles y nuevas infraestructuras destinadas a ampliar los servicios disponibles para los vecinos, así como las 84 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de compra que actualmente están en ejecución.

Muñoz ha recordado igualmente que el desarrollo de este tipo de inmuebles "es una de las líneas de trabajo que el Ayuntamiento mantiene para ampliar las alternativas residenciales en el término municipal, tanto mediante promociones destinadas al alquiler como a través de actuaciones de vivienda protegida en venta".

Por su parte, el arquitecto y socio fundador de Eddea Arquitectura y Urbanismo, Luis Ybarra, ha explicado que la configuración de las parcelas y la disposición de los edificios "permiten generar espacios comunitarios interiores y mejorar el aprovechamiento de las zonas comunes". Asimismo, ha resaltado que todas las viviendas dispondrán "de un espacio exterior privativo", una característica que, según ha señalado, "aporta valor añadido al conjunto residencial".

Por último, Ybarra ha destacado la coordinación mantenida con los servicios técnicos municipales y el trabajo del equipo de profesionales que ha participado en la definición arquitectónica y urbanística de la promoción.