Sanz destaca que los centros andaluces realizaron 100 millones de consultas de Atención Primaria en 2025

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, ha informado este jueves de que durante 2025 se realizaron un total de 98.920.453 consultas en Atención Primaria en los centros de salud andaluces, de las que 43.655.085 eran de medicina de familia y 34.566.811 de enfermería.

Durante la inauguración en el municipio malagueño de Torremolinos del 32 Congreso Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria, Sanz ha puesto en valor que Andalucía cuenta con un sistema de Atención Primaria "sólido y robusto" en el que el Gobierno andaluz está "impulsando una profunda transformación".

Al respecto, ha subrayado que se trata de "un cambio de modelo que implica la puesta en marcha de medidas concretas y una reforma estructural que integra más recursos, una mejor reorganización asistencial y un avance tecnológico".

Según ha detallado, "hoy son 31.374 profesionales los que cuidan de los andaluces en Atención Primaria", un 21,4% más que con el último gobierno socialista. En el caso de la plantilla de médicos de familia en Atención Primaria, a pesar del entorno de escasez de profesionales, ha aumentado también un 9,3%, pasando de 6.851 a 7.486 efectivos.

De hecho, ha destacado el consejero, de las 3.893 nuevas plazas para el Servicio Andaluz de Salud aprobadas el pasado octubre por el Consejo de Gobierno, 675 se han destinado a fortalecer el modelo organizativo y asistencial de la Atención Primaria. Las enfermeras especialistas de Atención Primaria han aumentado también, un 35%, pasando de 7.669 a 10.365 efectivos.

En cuanto al presupuesto, Sanz ha defendido que en 2018 se destinaba a Atención Primaria 3.4441 millones de euros y que en 2026 se dispone de 5.472 millones, es decir, un 60% más, 2.031 millones más. Este esfuerzo por dotar de más recursos a la Atención Primaria, ha resaltado, "tiene un objetivo claro, mejorar la accesibilidad y para ello hemos puesto en marcha diferentes iniciativas en el marco del Plan de Mejora de la Accesibilidad en Atención Primaria".

Es el caso del incremento del número de sesiones de continuidad asistencial, que ha pasado de las 47.000 de 2024 a las 88.000 de 2025 o la puesta en marcha del Distrito de Salud Digital, que en 2025 ha atendido 268.000 citas. Dentro de este plan de mejora destaca también la creación de las agendas inteligentes, que se adaptan a la demanda o la implantación del Buzón de citas, que ha sido utilizado en 1,7 millones de ocasiones durante 2025.

También, ha detallado del consejero, las agendas específicas para personal administrativo. De hecho, se han incorporado 411 administrativos de apoyo y en 2025 se realizaron 2,4 millones de consultas para gestiones administrativas. Como ha defendido Sanz, "estamos consolidando un modelo multiprofesional más resolutivo para derivar la atención al profesional que se requiera en cada momento y con ello reducir la sobrecarga asistencial, mejorar las condiciones de trabajo, generar una mayor capacidad resolutiva clínica y mejorar la distribución de tareas".

Así, se ha puesto en marcha la consulta de acogida, que durante 2025 ha atendido a 1,9 millones de citas. También se ha incorporado e impulsado el papel de nuevos perfiles profesionales como Fisioterapia (844.555 consultas en 2025), Odontología (805.735), Enfermera familiar y comunitaria (222.546 consultas), o Enfermeras referentes de centros escolares (más de 100.000 intervenciones y asesorías).

Ha señalado que durante el año pasado, además, fueron 5,6 millones las consultas de Pediatría que se realizaron en los centros de salud de Andalucía y 19.858 las de Atención Temprana. También se registraron 1,2 millones de visitas a domicilio por parte de los médicos de familia y los servicios de Urgencia (los SUAP) atendieron 7,2 millones de consultas y los equipos móviles se activaron en 619.472 ocasiones durante el 2025.

SALUD DIGITAL

Durante la inauguración oficial del Congreso de Medicina Familiar y Comunitaria, el consejero ha señalado también que "en este cambio de modelo de la Atención Primaria "estamos impulsando también las nuevas herramientas de salud digital". Para ello, ha recordado, está en marcha la primera Estrategia de Salud Digital de Andalucía, con una inversión inicial de 316,5 millones que ha arrancado con 17 proyectos como la tarjeta sanitaria virtual, la incorporación de la IA o la renovación de recetas a crónicos en farmacias.

Además, ha detallado, "seguimos avanzando en el proyecto de telemonitorización para pacientes crónicos complejos y en la teleconsulta entre Atención Primaria y las consultas externas hospitalarias, que en 2025 fueron 844.555".

El consejero de Sanidad, que ha defendido el "compromiso absoluto" del Gobierno andaluz con la Atención Primaria, ha recordado que el presupuesto para Sanidad de 2026, con más 16.265 millones de euros, destina el 35% a este nivel asistencial. Una apuesta, ha destacado, que desde 2019 ha permitido poner a disposición de los andaluces 25 nuevos centros de salud, 19 consultorios y 7 áreas de urgencias.