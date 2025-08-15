Satisfaxion, Cantajuegos y Pastora Soler, próximas citas del Marenostrum de Fuengirola (Málaga)

Archivo - Cartel de la actuación de Pastora Soler en Marenostrum Fuengirola. - MARENOSTRUM FUENGIROLA - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 15, (EUROPA PRESS)

De la mano de la marca 'Satisfaxion', aterriza en el X aniversario de Marenostrum Fuengirola (Málaga) Carl Cox, además, también llegarán a este festival en sus próximas citas Cantajuegos y Pastora Soler.

Así, el próximo 16 de agosto de 2025, a partir de las 18.00 horas en el Escenario Unicaja del Marenostrum Fuengirola llegará Satisfaxion y la leyenda Carl Cox.

Un día más tarde, el domingo 17 de agosto, será el turno para los más pequeños con el 'show' infantil "más exitoso de todos los tiempos", los 'Cantajuegos'.

Por su parte, la "magia" del castillo Sohail se unirá a la "increíble voz y al imponente espectáculo visual" de Pastora Soler en el mismo escenario el viernes 22 de agosto a las 21.30 horas.

En este espectáculo, la artista ofrecerá un 'show' "lleno de recuerdos donde repasará los 30 años de carrera" y revelará al público "los momentos clave de su carrera, las canciones icónicas y sus éxitos más importantes", según han indicado desde la organización.