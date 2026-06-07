Sea Life Benalmádena celebra la Semana de los Océanos para concienciar sobre la protección marina

Sea Life Benalmádena en una imagen de archivo.
Sea Life Benalmádena en una imagen de archivo. - SEA LIFE BENALMÁDENA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 7 junio 2026 12:05
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BENALMÁDENA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

Sea Life Benalmádena (Málaga), con motivo del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, celebrará hasta el domingo 14 de junio la 'Semana de los Océanos', una iniciativa dedicada a sensibilizar al público sobre la importancia de conservar los ecosistemas marinos y fomentar hábitos responsables.

El objetivo es también el de recaudar fondos para continuar apoyando los distintos programas medioambientales que desarrolla la fundación Sea Life Trust a nivel global.

Así, durante toda la semana, los visitantes podrán participar en charlas medioambientales y actividades educativas para promover la protección de los océanos, los cuales "se enfrentan actualmente a graves amenazas derivadas de la actividad humana". Al respecto, han señalado que cada año llegan al océano millones de toneladas de plástico. Más del 80% de la contaminación marina tiene origen terrestre. Cerca del 90% de las poblaciones de peces están plenamente explotadas o sobreexplotadas.

El aumento de temperatura y la acidificación están afectando a los ecosistemas marinos, incluidos los arrecifes de coral. Estos datos reflejan la urgente necesidad de actuar para proteger la biodiversidad marina y garantizar el equilibrio del planeta.

Desde Sea Life, a nivel global, "se están desempeñando un papel vital en esa misión, llevando a cabo más de 100 proyectos en todo el mundo para rescatar, restaurar y proteger nuestros océanos y vida marina", han detallado.

Al respecto, han recordado que tan solo el año pasado, en 50 acuarios, fueron rescatados más de 683 animales y se invirtieron más de 34.000 horas a la conservación.

La directora de marketing de Sea Life Benalmádena, María Morondo, ha señalado que "el océano es esencial para la vida en la Tierra: produce gran parte del oxígeno que respiramos y regula el clima global. Con esta iniciativa queremos acercar esta realidad a toda la sociedad y animar a todos a formar parte de la solución".

Además, en coordinación con todos los Sea Life a nivel mundial, se lleva a cabo durante la 'Semana de los Océanos', una campaña de recaudación solidaria para la Fundación Sea Life Trust. Esta organización tiene una visión, océanos sanos, protegidos y llenos de diversidad e increíbles animales y para ello, trabaja junto a su asociación benéfica Sea Life Trust para juntos proteger los océanos y a las increíbles criaturas que los habitan.

Los fondos se destinarán a proteger la vida marina en peligro, apoyar nuestro santuario de belugas, rescatar a los animales marinos y devolverlos a su hábitat, y proteger los océanos del plástico.

"Nuestra acción de conservación y divulgación científica para la protección del mundo marino no sólo se lleva a cabo en nuestras instalaciones, sino también fuera, donde las especies lo necesiten y con la colaboración de entidades tan importantes como Sea Life Trust, Merlin Entertainment o WDC", ha añadido Carlos Colombo, director de experiencia del visitante.

A través de su programa global Breed, Rescue, Protect y junto a los equipos de expertos en conservación, bienestar animal y biología, Sea Life es pionera en programas de cría que algún día pueden proporcionar un salvavidas para las especies en peligro de extinción. Así como cuidar de especies enfermas o dañadas, que tras su recuperación, serán devueltas a su entorno, o en caso de no poder sobrevivir en libertad, proveerlas de un hogar seguro en nuestras instalaciones.

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