Los Secretos hicieron un viaje sus clásicos en Starlite Occident Marbella (Málaga) este jueves

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Starlite Occident ha vivido en la noche de este jueves el concierto de 'Los Secretos', una de las bandas más influyentes del pop rock español, ha llegado a Marbella con un sonido que ha sabido mantenerse a lo largo de más de cuatro décadas.

Según ha informado el festival en una comunicado, En esta ocasión, el encargado de inaugurar la velada en el Auditorio fue 'OM Domínguez', joven artista canario ganador del concurso Sonora de talento emergente que cautivó al público antes de la actuación de 'Los Secretos'. Formados a finales de los 70, 'Los Secretos' se convirtieron en una de las referencias musicales del país gracias a un pop melódico que ha resistido modas y épocas. Con Álvaro Urquijo al frente y acompañado por Ramón Arroyo y Txetxu Altube a las guitarras, Juanjo Ramos al bajo, Jesús Redondo al piano y Santi Fernández a la batería, la banda ha sabido conjugar la esencia de siempre con nuevas energías, sumando a su historia a nuevas generaciones de músicos y seguidores.

Su repertorio está plagado de canciones que forman parte de la memoria colectiva como 'Déjame', 'Pero a tu lado', 'Ojos de gata' o 'La calle del olvido' con un viaje completo por su trayectoria.

Los Secretos arrancaron con 'María', 'Dos caras distintas' y 'La calle del olvido'. Tampoco faltaron temas como 'Pero a tu lado', 'Échame a mí la culpa', 'Y no amanece', 'Bulevar' o 'Gracias por elegirme'. Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje de Álvaro a su hermano Enrique, "somos muy conscientes que este maravilloso público, sin las canciones de mi hermano Enrique, a lo mejor no hubiera sido tan fiel. Es posible", declaraba, para pasar a interpretar 'Aunque tú no lo sepas'.

En la recta final interpretaron 'Sobre un vidrio mojado' y 'Déjame' hicieron que todo el público se pusiera en pie, en un estallido de coros y palmas que convirtió Starlite Occident en un karaoke colectivo. Un cierre perfecto para una noche que confirmó que su música sigue tan viva como el primer día. Entre el público, caras conocidas como Paula Echevarría, Makoke, Arancha de Benito, Casilda Guerrero Burgos y Rodrigo Moreno de Borbónno quisieron perderse el paso de Los Secretos por Starlite Occident.