El sector agrario factura 633,48 millones de euros en 2025 y las secuelas de la sequía "siguen haciendo mella"

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, en rueda de prensa del balance agrario - ASAJA

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha presentado el balance agrario de la provincia de Málaga de 2025 y ha explicado que el sector, que facturó 672,30 millones de euros en 2024, experimenta un descenso del 5,77%, situándose en los 633,48 millones de euros en 2025.

Este resultado, ha dicho, "refleja las enormes dificultades que atraviesan los agricultores y ganaderos, golpeados por los efectos persistentes de la sequía de años atrás, el incremento de los costes de producción, la competencia desleal de mercados exteriores y la falta de medidas efectivas que mitiguen su situación, y la escasez de mano de obra".

Así, ha incidido en que el campo malagueño continúa atravesando una "situación crítica" debido a problemas similares a los registrados en la campaña anterior. "Aunque la primavera fue favorable gracias a las lluvias de marzo y abril, las precipitaciones cesaron posteriormente hasta finales de octubre, es decir, durante un periodo de siete meses. En consecuencia, el verano se prolongó de forma excesiva y estuvo marcado por temperaturas especialmente elevadas", ha apostillado.

Las facturaciones principales se concentran en agricultura, concretamente en el olivar (40%), seguido de hortícolas (24%) y tropicales (20%); cítricos y herbáceos representan un 6% cada uno; cultivos que eran antiguamente principales en la provincia. En ganadería destacan el porcino blanco (41%) y el caprino de leche y carne (33%), con el resto de producciones en torno al 5%.

En ganadería ha sido un año "especialmente complicado" a nivel sanitario con amenazas como la dermatosis, gripe aviar o peste porcina, que, aunque no afectan al consumo humano, pero sí afectan a la viabilidad económica de las explotaciones.

Desde Asaja reclaman un plan de control nacional de fauna silvestre." Son necesarias ayudas estatales que compensen pérdidas. A pesar de haber habido ayudas autonómicas están no han llegado a compensar las pérdidas de los ganaderos". Además, piden ayudas "para modernizar el sector y ser más eficiente".

"La facturación sería mayor si contásemos con garantía de suministro hídrico", ha agregado y ha incidido en que "aunque se avanza en el uso de aguas regeneradas, el déficit persiste".

Además, ha agregado que Asaja "trabaja activamente en todas las actuaciones e infraestructuras hidráulicas para preservar la superficie regable, clave para el desarrollo agrícola".

Por otro lado, ha señalado que la fiscalidad es otro de "los principales caballos de batalla". "Es urgente una fiscalidad diferenciada que evite el despoblamiento rural", ha explicado. Asimismo, ha recordado que la falta de mano de obra "es un problema general que se ve acentuado en nuestro ámbito, siendo un auténtico drama".

Asimismo, ha señalado que "a pesar de que las movilizaciones del año pasado hicieron visible ante la sociedad la difícil situación de agricultores y ganaderos, la administración europea no lo ha tenido en cuenta y la nueva reforma de la PAC ignora nuestras demandas, ni en sus negociaciones con terceros países. Los recortes propuestos podrían desmantelar la agricultura y ganadería europeas, destruyendo la soberanía alimentaria".

Además, ha continuado, la política comercial se orienta a acuerdos con Mercosur, Marruecos y otros países del Mediterráneo, "sin proteger al sector frente a los costes de producción y los tratados preferenciales". Por ellop, ha recordado que este jueves acudirán a Bruselas "para movilizarnos por la situación insostenible".

DATOS

Entre otros datos, Bellido ha explicado que el resultado final del balance agrario de 2025 muestra un leve descenso en la facturación de 38,82 millones de euros respecto a 2024. La cifra final de facturación del sector agrario malagueño alcanza en 2025 los 633,48 millones de euros, un descenso del 5,77 % respecto al año anterior, en el que se facturaron 672,3 millones de euros por el sector productor agrario. La agricultura, con una cifra de 505,46 millones de euros, frente a los 541,52 de 2024, supone un descenso de 36,06 millones de euros.

Por su parte, la ganadería, acaba el año con una facturación de 128 millones de euros frente a los 130,78 millones de 2024 y los 142,95 de 2023, es decir una bajada continuada. Respecto de 2024 el descenso ha sido de 2,76 millones de euros, o lo que es lo mismo, un descenso de un 2,11 %. En dos años la facturación ha descendido un 10,4%.

Ha destacado que el olivar sigue siendo el cultivo mayoritario de la provincia con más de 135.000 hectáreas y destaca entre los demás cultivos con una facturación que supone un 40% del total agrario.

En el caso del aceite de oliva, 2025 ha sido el tercer año de baja producción con 35.200 t, con una cifra de facturación de 139,04 millones de euros. Por su parte, la producción de aceituna de mesa se incrementa de 35.105 t en 2024 a 52.600 t en 2025 ascendiendo su facturación a 62,07 millones de euros. Los cultivos hortícolas y tubérculos han incrementado su facturación respecto de 2024 en un 7%, con un montante de 121,74 millones de euro.

Por otro lado, ha precisado que, en términos generales, la facturación de hortalizas y tubérculos se ha incrementado levemente, "gracias a cultivos como el esparrago, cebolla y tomate frente a un descenso generalizado de casi todos los productos que mantiene a niveles muy bajos la facturación hortícola".

Los cultivos subtropicales de la provincia, gracias a la recuperación de la producción debido a las lluvias han producido más, pasando su facturación de ser de 83,6 millones de euros, a los 102,9 millones de euros actuales. El incremento de la facturación es de un 23%.

Los cítricos malagueños, concentrados fundamentalmente en el Valle del Guadalhorce, "vuelven a ser un punto negro al sufrir nuevamente unas tristes cifras": "El sector vive una continuada situación de ruina absoluta debido a la voraz competencia de las importaciones", ha apostillado.

Por último, la castaña en la provincia de Málaga se ha recuperado de una caída casi total de la producción el año pasado, tras las lluvias; y en cuanto a la facturación total de frutas y hortalizas ha generado un montante total de 271,98 millones de euros.

GANADERÍA

La cabaña de vacuno de carne se sitúa en 5.080 cabezas, con una facturación de 6,32 millones de euros, mientras que la facturación del vacuno de leche se sitúa en 3,36 millones de euros.

"En ganado caprino seguimos sin recuperación", ha agregado. En concreto, ha precisado que "la carne de chivo sufre un descenso de facturación de los 5,96 millones de euros a los 5,67 millones de euros, peor facturación desde 2010". En cuanto a la leche de cabra experimentamos un descenso continuado.

Por otro lado, entre otros datos, en porcino blanco la facturación se mantiene sostenida con un ligero descenso del precio respecto a 2024 y el porcino ibérico mantiene su situación sostenida situando su facturación en 1,99 millones de euros. La avicultura, por su parte, mantiene los precios en carne ave y en huevos.

En suma, ha resumido, "los niveles de facturación agraria de Málaga descienden levemente, igualando prácticamente el desastre de 2023. El olivar con un descenso de la facturación de un 25% de la facturación, y la ganadería, que no se recupera, ha lastrado el resultado final, a pesar del ligero incremento de los tropicales, hortícolas y frutos secos. Todo esto viene agravado con el problema estructural que tenemos de costes de producción".

"Se ha puesto de manifiesto una vez más que la falta de agua afecta de forma importante a la facturación agraria, al empleo en las zonas rurales y no auguran un escenario apropiado, trabajándose por debajo de los costes de producción, con pérdidas, lo cual provoca el abandono de explotaciones, dificultando el relevo generacional y el futuro de lo que era la pujante agricultura malagueña", ha concluido.