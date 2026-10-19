Los sectores del turismo y el comercio aumentan entre los más demandados para emprender en Málaga en el primer semestre

Termómetro del Emprendimiento, elaborado por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sectores del turismo y el comercio aumentan entre los más demandados por las personas emprendedoras en Málaga durante el primer semestre de 2026, mientras que se afianza el liderazgo de la innovación y la transformación digital como el principal sector de actividad, según los datos recogidos en la última edición del Termómetro del Emprendimiento, elaborado por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE).

El estudio también pone de relieve el aumento de personas que emprenden mientras trabajan por cuenta ajena y el descenso de los autónomos y emprendedores.

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha presentado este lunes los resultados de este informe semestral, basado en una muestra representativa a partir de 308 encuestas realizadas por el IMFE, en colaboración con entidades vinculadas al ecosistema emprendedor de Málaga.

Las nuevas tecnologías y la digitalización (20,9%) se sitúan de nuevo como el sector más representado entre los proyectos emprendedores durante este periodo, seguidas de la hostelería y restauración (14,2%), el turismo (13,5%) y el comercio (11,5%).

Asimismo, entre los sectores destacados por los encuestados con más potencial de crecimiento también ocupan los primeros puestos las nuevas tecnologías (19,6%), junto al turismo (14,6%) y el comercio (11,5%), lo que refleja una percepción favorable hacia actividades vinculadas tanto a la innovación como a sectores consolidados de la economía malagueña.

Por otro lado, han señalado que uno de los cambios más significativos respecto a la encuesta del semestre anterior es el descenso de quienes desarrollan su actividad como autónomos o emprendedores, que pasa del 54,7% al 36,8%, frente al aumento de las personas que emprenden mientras trabajan por cuenta ajena que se sitúa en el 34,9% frente al 22% del último semestre de 2025.

El estudio mantiene la prevalencia de personas con estudios universitarios (41,5%) entre quienes deciden emprender, aunque destaca la consolidación de emprendedores y emprendedoras con formación profesional, que alcanzan el 33%.

Por perfiles de género, se aprecian diferencias puesto que el perfil masculino del emprendedor en Málaga tiene estudios universitarios de Comunicación y Marketing, y relacionados con Administración y Gestión de Empresas en el caso de las mujeres.

Según los resultados de la encuesta, el perfil predominante de la persona emprendedora en Málaga durante el primer trimestre de 2026 corresponde al de una mujer de entre 45 y 55 años, con estudios universitarios y que desarrolla su actividad como autónomo, motivado principalmente por la detección de oportunidades de negocio y la obtención de mejores ingresos.

En referencia a los aspectos y las competencias necesarias para crear una empresa, el apoyo financiero es el aspecto más destacado en la percepción de los encuestados, si bien también adquieren relevancia las habilidades comunicativas y técnicas, y la formación en gestión, marketing y ventas.

En cuanto a las fases del proceso emprendedor, destaca la búsqueda de financiación, seguida del desarrollo del plan de negocio y de la mejora de la empresa. El informe también hace referencia a los apoyos más valorados por las personas emprendedoras y el asesoramiento o la mentoría vuelve a ser el recurso más utilizado, siendo las incubadoras y las aceleradoras de empresas las vías más demandadas para acceder.

Por otro lado, entre las principales barreras para emprender destaca la dificultad para acceder a la financiación, seguida en segundo lugar por la presión fiscal y los costes laborales, y el exceso de burocracia y los trámites administrativos en tercer lugar.

Los resultados de esta edición del Termómetro del Emprendimiento reflejan una evolución emprendedora caracterizada por una mayor diversidad en las situaciones laborales desde las que se emprende, el peso creciente de la búsqueda de financiación y la consolidación de las nuevas tecnologías y la digitalización como uno de los principales ámbitos de actividad.