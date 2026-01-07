Seis heridos en una colisión entre dos turismos en Antequera (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un vVehículo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga. - CPB MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos en la carretera A-384 en Antequera (Málaga), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar a las 20,30 horas de este pasado martes, cuando se atendió en el 112 un aviso de socorro que alertaba de una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 115 de la carretera A-384.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de la Vía y a los Bomberos del Consorcio, que tuvieron que excarcelar a cinco atrapados en el interior de los vehículos.

Todos ellos y un sexto herido, en total dos mujeres y cuatros hombres mayores de edad, fueron atendidos por los servicios sanitarios y posteriormente evacuados a los hospitales de Antequera y Regional de Málaga.