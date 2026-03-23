Seis heridos, entre ellos tres menores, tras un accidente en la A-7 en Málaga

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, entre ellas tres menores, en un accidente de tráfico registrado este lunes en la A-7 a su paso por Málaga capital, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 984, justo en la bifurcación a la A-45, sentido el Rincón de la Victoria (Málaga). El teléfono 112 ha recibido pasadas las 11.00 horas la primera de varias llamadas que alertaban de una colisión entre dos vehículos, accidente en el que indicaban que había personas heridas.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico, así como a mantenimiento de la vía.

Seis personas han resultado heridas en el siniestro, de las cuales cinco han requerido traslado hospitalario por lo que han sido evacuadas por los servicios sanitarios al hospital Regional de Málaga. Se tratan de dos menores de 12 y una de 15 años, así como dos varones de 37 y 56.