Seis personas, tres de ellas menores, resultan heridas en un accidente de tráfico en Cañete la Real

Carretera A-384 a su paso por Cañete la Real. - 112 ANDALUCÍA

CAÑETE LA REAL (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Seis personas, tres de ellas menores, han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido esta tarde en Cañete la Real (Málaga).

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, varios testigos han avisado sobre las 16,30 horas, de una colisión entre dos turismos en la carretera A-384, a la altura del kilómetro 84 en sentido Olvera.

El centro coordinador ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras que se han desplazado hasta el lugar.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, seis personas han resultado heridas y que han sido evacuadas a un centro hospitalario. De los heridos solo ha trascendido que tres son adultos y tres menores.