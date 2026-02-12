Archivo - Pingüinario de Selwo Marina - SELWO/NACHO VALVERDE - Archivo

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Selwo Aventura y Selwo Marina arrancan temporada con la llegada de nuevos ejemplares de distintas especies. Así, después del tradicional cierre técnico de estos espacios, llega su reapertura y es que este periodo sirve para la puesta a punto de las instalaciones --en algunos casos, con la creación de espacios nuevos--, y el consiguiente entrenamiento y formación de los equipos de Conservación, fundamentales para el trabajo diario con los animales que conforman ambas colecciones zoológicas, en el caso de los parques localizados en Estepona y Benalmádena.

El Teleférico se pone en marcha, igualmente, para afrontar la temporada 2026. La reapertura de los Selwos y Teleférico tendrá lugar este viernes 13 de febrero, con un 30% de descuento en las entradas. Las colecciones zoológicas de ambos parques (a día de hoy compuestas por 105 especies en Selwo Aventura y 85 en Selwo Marina) se verán ampliadas con la llegada de nuevas especies. Destaca, sin embargo, la incorporación de un nuevo elefante, en este caso de Sumatra, subespecie asiática (Elephas maximus ssp. sumatranus).

Será en marzo cuando Selwo Aventura reciba a Hope, elefante macho procedente del Zoo de Madrid que viene a hacer compañía, en un futuro, al joven Bogor, que llegó aquí en 2023 y que se ha ganado ya el cariño de todos, visitantes y trabajadores del parque.

Otras especies que vienen a formar parte de Selwo Aventura y que ya estaban presentes en el zoo --por lo tanto, vienen a formar o consolidar grupos-- son impalas (Aepyceros melampus) colobos blanco y negro (Colobus guereza) y yacos (Psittacus erithacus).

Entre las especies nuevas que podrán verse está el cocodrilo hocicofino africano (Mecistops cataphractus); este reptil forma parte del Programa Europeo de Especies Amenazadas (conocido como EPP, siglas en inglés de European Endangered Species Programme). En 2026, además, se quiere potenciar la colaboración de Selwo como Centro de Rescate CITES, informan desde el Departamento de Conservación del parque.

Desde este departamento se seguirá trabajando asimismo en el programa de Conservación de Murciélagos in situ junto con Murciélagos Málaga (MUMA), con la colocación de nuevos refugios en el parque y la elaboración de de informes científicos de población para proteger las especies que habitan allí.

TORTUGAS GIGANTES, NUEVAS INQUILINAS DE SELWO MARINA

Los parques de Selwo Costa del Sol pertenecen a AIZA y a EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), organizaciones comprometidas con el bienestar animal, la conservación de las especies y la biodiversidad. Selwo Marina, como único pingüinario de toda Andalucía, está experimentando una gran transformación en los últimos tiempos.

En 2025 llegaron al parque seis ejemplares de leones marinos, que a partir de esta temporada ocuparán la piscina principal del parque, perfectamente acondicionada para albergar a estos animales: cinco de ellos californianos (Zalophus californianus), además de una leona marina de la Patagonia (Otaria byronia). Esta última es la especie de esta familia de mamíferos marinos que ha formado parte del parque desde su apertura en 2002.

Entre los ejemplares de leones californianos, se pueden encontrar cuatro hembras (Belle y Guya, de ocho años, además de las mayores del grupo, que son sus respectivas madres: Lilly y Loth, de 18 y 21 años).

También está Beethoven, un macho de 12 años. En cuanto al ejemplar de león patagónico, se trata de Fiona, una hembra joven de nueve años. El pingüinario, en la Isla de Hielo, ha pasado por una renovación intensa.

Se ha ido adaptando la instalación para mejorar el bienestar de las distintas especies de pingüinos que alberga, mejorando el sistema de filtración, calidad y temperatura del agua y la climatización, y actualizando el sistema de iluminación para respetar el ciclo de fotoperiodo adaptado a estas aves.

Los visitantes pueden experimentar las noches de las islas subantárticas, dependiendo de la época del año, con una lumínica especial que no afecta a los animales.

A los leones marinos y el numeroso grupo de pingüinos, de cuatro especies distintas, Selwo Marina suma este año como novedad la tortuga gigante (Centrochelys sulcata). Se ha creado una instalación exprofeso para esta especie, que vendrá acompañada de una nueva experiencia para los visitantes: Alimentación de tortuga gigante.

Otra experiencia que hará las delicias de quienes visiten Selwo Marina tiene que ver con los monos ardilla (Saimiri sciureus), viejos conocidos de este zoo: la Experiencia con monos ardilla promete ser muy pedagógica y divertida, como estos primates de América Central.

Asimismo, otras especies que pueden verse son tucán toco (Ramphastos toco), Tucán arasarí castaño (Pteroglossus castanotis), perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus), armadillo de seis bandas (Euphractus sexcinctus), coendou (Coendou prehensilis), una de las diez especies de puercoespines de América o tití Geoffroy (Callithrix geoffroyi). Este año el zoo continuará trabajando con la Junta de Andalucía en el programa de conservación de las tortugas boba (Caretta caretta) para alojar ejemplares en el zoo.

TELECABINAS, SENDERISMO Y EXHIBICIONES DE RAPACES

Por otro lado, han recordado que el Teleférico de Benalmádena salva un desnivel de 636 metros, desde su estación hasta la cima del Monte Calamorro, en un recorrido de aproximadamente 15 minutos, donde se recorren 2.646 metros, a una velocidad de 3-3.5 m/s, y con una pendiente media del 24%. Se trata de una propuesta de ocio activo a la que se suman miles de turistas al año, muchos de ellos interesados en disfrutar de las espectaculares vistas del litoral sureño, al tiempo que realizan rutas a pie o en bici para conocer la flora y la fauna local.

Otro de los atractivos de Teleférico es el vuelo de aves rapaces al que, también en la cima, se puede asistir, gracias a la labor incansable de la Fundación Valle de las Águilas. En este centro trabaja un personal que, coordinado por el adiestrador cetrero Jan Nikolaus, vela por el bienestar y la preservación de las aves rapaces. Lo hacen con un exigente programa de cría en cautividad y demostraciones educativas.

Allí conviven más de 150 aves rapaces --Nikolaus es uno de los mayores criadores de rapaces en España--, entre las que están el águila real (Aquila chrysaetos), el águila calva (Haliaeetus leucocephalus), el buitre leonado (Gyps fulvus) o el cóndor de los Andes (Vultur gryphus). Entre las aves nocturnas rapaces, está el búho real (Bubo bubo).