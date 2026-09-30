La Semana de Corea llena la Universidad de Málaga de literatura, artes escénicas y conferencias

La Semana de Corea llena la UMA de literatura, artes escénicas y conferencias sobre esta cultura asiática - UMA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga ha vuelto a llenarse de cultura asiática con motivo de una nueva edición de la Semana de Corea que, organizada desde el Área de Estudios de Asia Oriental-Departamento de Ciencias Históricas, dio comienzo la pasada semana con las primeras actividades, aunque su inauguración oficial ha tenido este miércoles, coincidiendo con el Día de la Literatura Coreana.

El encuentro se ha celebrado en el salón de grados de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y ha contado con su decano, Francisco Lozano, que ha estado acompañado por el coordinador del Área de Estudios de Asia Oriental, Antonio Doménech, y la profesora Patricia Chica.

La XV Semana de Corea se viene celebrando desde el pasado 23 de septiembre con iniciativas dedicadas a la cultura, la literatura, la historia coreana, entre las que se incluyen conferencias, presentaciones, debates, teatro y K-pop.

Así, un año más, esta cita cultural reúne actividades académicas, artísticas y divulgativas con el objetivo de acercar la historia, la cultura y la sociedad contemporánea de Corea tanto a la comunidad universitaria como a la ciudad de Málaga. Para su organización se ha contado con la colaboración también del Instituto de Traducciones Literarias de Corea.

En la jornada de este miércoles, tras la inauguración, se han presentado varios cursos de traducción, impartidos por la profesora Patricia Chica. También se ha continuado con el análisis y debate de la obra 'Little Pride', de la autora Seo Sangwon, y la investigadora de la UMA Virgina Rueda ha impartido la conferencia 'Imaginar otros mundos: escritoras de la literatura surcoreana contemporánea'.

La cita ha finalizado con una actuación de K-Pop, coreografía de Christian Pérez, y una lectura escenificada de 'Little Pride' por parte de la compañía Mu Teatro.