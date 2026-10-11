Sguiglia (Con Málaga) agradece a la acampada de Plaza de la Constitución por dos semanas siendo "ejemplo de dignidad"

Asamblea de la acampada por la vivienda en Málaga. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha expresado en el día fijado desde la asamblea por la vivienda en Málaga para levantar la acampada, su agradecimiento a todos los colectivos y personas que desde hace dos semanas ocupa la Plaza de la Constitución, y ha calificado la movilización como "un ejemplo de democracia y de dignidad".

"Desde el grupo Con Málaga creemos que muchísimos vecinos de Málaga estamos agradecidos a todas las personas, gente joven, gente trabajadora, que han acampado durante todos estos días y han protagonizado esta lucha ejemplar que ha puesto en el centro el principal problema que afecta a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, la cuestión de la vivienda", ha declarado Sguiglia, tal y como ha detallado la formación en una nota.

Así, el portavoz de Con Málaga ha subrayado los resultados concretos de la movilización. "Ha sido gracias a esta lucha que se ha podido conseguir la convocatoria de una huelga general, ha precipitado a su vez que se hayan aprobado un decreto importante relativo a la protección ante los desahucios, se ha conseguido también, entre otras cosas, la vivienda para Teresa --vecina de 72 años y enferma desahuciada en Málaga--, y ha demostrado que la lucha sirve y que la lucha es un camino válido para defender nuestros derechos".

Sguiglia ha destacado también el valor simbólico de la acampada en el corazón de la ciudad. "La presencia de la acampada por la vivienda en la plaza central ha permitido ver el contraste entre las dos Málagas: la Málaga en venta, la Málaga turística, la Málaga que vende hacia afuera las supuestas bondades de la ciudad, en contraste con la Málaga popular, la Málaga que viven los vecinos que apenas pueden llegar a fin de mes y tienen enormes dificultades para vivir en su ciudad o directamente se tienen que ir fuera", ha agregado.

"Estamos eternamente agradecidos a toda la gente que ha luchado y ha protagonizado esta acampada, que como decimos es un ejemplo de democracia y de dignidad", ha añadido el portavoz de Con Málaga, que ha tendido la mano al movimiento, "trabajaremos codo con codo con los movimientos y con todas estas personas, con el horizonte puesto en la huelga general y sabiendo que la lucha por la vivienda continúa".