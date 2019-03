Sichar critica la "indefinición" de Cs y el "nivel intelectual" de Cassá: "No puede sustituir a De la Torre"

Publicado 07/03/2019 13:45:55 CET

El edil y diputado provincial de la formación naranja ha presentado este jueves su renuncia en ambas instituciones

MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Ayuntamiento de Málaga y portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Gonzalo Sichar, que este jueves ha presentado su renuncia formal a ambos cargos, ha criticado la "indefinición" de su hasta ahora partido, con "cambios de posicionamiento constantes al olor de las encuestas"; y ha lamentado el "nivel intelectual" del portavoz naranja en el Consistorio, Juan Cassá, quien ha considerado que "no puede sustituir a un alcalde como Francisco de la Torre".

Así, en su última rueda de prensa en ambos cargos, se ha despachado contra Ciudadanos, partido del que se dio de baja este miércoles; y ha admitido su nula relación con Cassá, considerando que es "el candidato ideal de su antiguo partido, el de Mario Conde; y más todavía el de Jesús Gil pero para Ciudadanos, que le queda algo de regenerador, no lo es".

"No puede ser el candidato" a la Alcaldía de Málaga, ha enfatizado, al tiempo que ha dicho que en las municipales del 26 de mayo Cs tiene "garantizados" cinco ediles "y si tiene un buen candidato, más". En este punto, ha agregado que la lista de los cinco primeros que se rumorea no tiene el nivel adecuado.

En este punto, sobre por qué no se conoce ya al candidato, Sichar ha indicado que él, antes que en personas, piensa en perfiles: "Yo ya dije que el candidato en Málaga capital debería ser una mujer de entre 40 y 50 años, licenciada, con algún posgrado, que conozca la ciudad y la conozcan. Yo dije eso y ahora hay rumores de una persona que reúne esas características", ha indicado en referencia a la abogada Adela Utrera.

Ha puesto como ejemplo que Cassá dijera en una discusión con Málaga Ahora que esta formación "protegía a las clases bajas y nosotros --por Ciudadanos-- a las media". "Se me quedaron mirando y yo tuve que mirar al techo. Y luego lo repitió en un pleno. Con ese nivel intelectual no se puede sustituir a un alcalde como Francisco de la Torre, es una persona con la que es dificilísimo pactar pero ha dejado una imagen muy buena de sí mismo", ha incidido respecto al regidor.

"Es un alcalde 24 horas y competiría con un candidato que antes de las nueve no está y después de las siete de la tarde no coge el teléfono. Necesitan otro candidato", ha reiterado. También ha admitido que "mucha gente" le dice que por qué no se presenta él y, gráficamente, con sus manos, ha indicado que no tiene el nivel requerido. "Me falta nivel para ser el candidato a la Alcaldía, soy menos conocido aunque --Cassá-- se presentó a alcalde cuando llevaba poco tiempo viviendo aquí; yo llevaba poco pero el doble que él", ha apostillado.

También ha admitido Gonzalo Sichar que no le gusta la agenda de un alcalde: "Es demasiado sacrificada y mi ambición política está limitada por cuestiones familiares". En este punto, ha hecho hincapié en la capacidad de De la Torre, mostrando su sorpresa por cómo en un acto "dijo los 25 colegios de una fundación sin mirar un papel". "Yo pasaría vergüenza sustituyendo a De la Torre, no me veo con esa capacidad", ha admitido.

A su juicio, en las listas de los partidos debe ir gente capacitada, "al menos la mitad tienen que ser buenos", ya que en ocasiones durante los mandatos algunos abandonan para ir a otros cargos y "la lista corre".

El ya exmilitante de Ciudadanos ha comenzado su intervención aludiendo a los vaivenes de Cs en política nacional, citando el "cambio de posicionamiento constante"; la aplicación del artículo 155 en Cataluña; la gestación subrrogada, el impuesto al sol, la postura sobre la prisión permanente revisable o el "paracaidismo" de dirigentes naranjas como números uno en provincias andaluzas en las próximas generales.

"No puedo seguir perteneciendo a un partido al que me es imposible votar; me voy por coherencia, no soy de los que calienta la silla en contra de sus convicciones y Ciudadanos no me ofrece garantías de que cumpla lo que dice", ha indicado, asegurando, que aunque en un principio pensaba agotar el mandato, al adelantarse las generales e iniciarse una campaña electoral no le parecía correcto.

"Sería muy hipócrita seguir trabajando en un partido al que no recomendaría el voto; por eso me veo en la obligación moral y ética de abandonar la afiliación" pese a que cree que el partido pensaba contar con él "no para la capital pero sí para algún pueblo".

En este punto, ha lamentado también que orgánicamente el partido no haya aprovechado el trabajo de Ciudadanos en la Diputación para ir sentando una base en muchos municipios donde hay personas independientes que podrían hacer un buen trabajo en la formación naranja.

Por otro lado, no comprende cómo es el partido "que más se abstiene": "Parece que miramos de reojo a otros para ver si con nuestra abstención sale lo que queramos sin necesidad de mostrar nuestras cartas". "En política hay que ser valiente y en eso somos el partido más conservador", ha apostillado.

Acerca del acuerdo de Gobierno en Andalucía entre PP y Cs, ha manifestado que tiene ahora "más confianza en que se levanten las alfombras porque está el PP", partido que no le gusta "pero se nota que saben más de política y han hecho una mejor conformación de gobierno", considerando que el PSOE "representa el verdadero caciquismo".

SU FUTURO

Sichar ha apuntado que a partir de ahora, tras renunciar a sus actas, "relanzará" su empresa privada pese a que algún amigo le dijo que era "gilipollas" por irse ahora y dejar de percibir unos 9.000 euros: "Soy una rara avis".

También ha indicado que le han ofrecido formar parte de otro partido, cuyo nombre no ha querido desvelar "pero es pequeñito y fue una conversación privada". El hasta ahora político ve "muy difícil que algún partido quiera tener a alguien que no vaya como un cordero". De momento descarta ese escenario. Eso sí, ha añadido que la política es "muy cambiante".

"Yo qué sé si veo una lista nefasta en Ciudadanos y mi colaboración pudiera reducir eso, no sé, ahora lo descarto totalmente", admitiendo que estar de acuerdo al cien por cien con cualquier partido "es muy difícil".

Ha recordado que a finales de 2013 dejó UPyD porque no estaba de acuerdo con determinadas cosas internas pese a que "la acción política era encomiable, la mejor en toda la historia de España"; y meses después vio a Cs "por la calle y me acerqué". Finalmente se afilió en junio de 2014 en un momento "en el que no estaban en el punto álgido de intención de voto", asegurando que la formación tendrá a nivel nacional más de 32 diputados pero "no llegará a los 60-70 de las encuestas".

Sobre a qué partido votará el 28 de abril, ha admitido que aún no lo sabe: "Tengo que mirar todos los programas, es lo que hago en la jornada de reflexión. No sé si el de Ciudadanos me gustará pero no me fío un pelo".

Se ha definido como una persona "transversal", ni de derechas ni de izquierda ni de centro: "Se que se entiende poco pero yo en política antiterrorista sería muy de derechas y en otras tengo marcado tinte social".

Sichar ha sido cuestionado por Vox y ha indicado que no entiende la posición de Cs, "donde sólo se repiten mantras", respecto a la formación de Santiago Abascal. "De su programa, de los famosos 100 puntos, estoy de acuerdo con 79, con 21 estoy en desacuerdo, en otros con matices, y alguno por lo que no pasaría", más allá, ha continuado de que no le gusten las formas.

Durante su comparecencia se ha referido a la relación con la exasesora en Diputación y ahora en el Ayuntamiento Beatriz González, el asunto del Centro de Arte Contemporáneo y el pliego de su nuevo concurso o su plaza en la UNED como profesor asociado "por 300 euros al mes", al que accedió por concurso durante dos años y al que se volverá a presentar: "Ahora creo que sacaré mejor puntuación porque lo he preparado mejor".