La Sierra de las Nieves convoca su XVI Concurso Fotográfico para mostrar la riqueza natural y humana del Parque Nacional

La Mancomunidad de Municipios y el Espacio Natural de la Sierra de las Nieves han abierto el plazo para participar en la XVI edición del Concurso Fotográfico del Parque Nacional, Natural y Reserva de la Biosfera, una cita ya consolidada que combina cultura, naturaleza y sensibilización ambiental.

Este certamen se presenta como una oportunidad para visibilizar la biodiversidad, los oficios y las actividades sostenibles que caracterizan el territorio, al tiempo que impulsa la fotografía como herramienta de educación y conservación. Además, las 12 obras ganadoras ilustrarán el calendario oficial de 2026, convirtiéndose en un símbolo identitario de la Sierra de las Nieves, han indicado en un comunicado.

El Espacio Natural, en colaboración con la Mancomunidad, mantiene con esta convocatoria su compromiso con la difusión de los valores que alberga este enclave declarado Parque Nacional, integrante de la Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera del Programa MaB de la Unesco.

El concurso tiene como objetivo poner en valor los paisajes, la biodiversidad y la vida en el medio rural, destacando tanto el patrimonio natural como la interacción respetuosa de las comunidades locales con su entorno.

La temática de esta nueva edición se centra en la naturaleza y el medio rural, organizada en dos apartados: Biodiversidad y Geodiversidad, por un lado, y Actividades Humanas, por otro. Esta estructura permite recoger tanto la riqueza ecológica y geológica del espacio protegido como las tradiciones y modos de vida que lo mantienen vivo.

El plazo de presentación de fotografías permanecerá abierto del 10 de octubre al 2 de noviembre de 2025, ambos días inclusive. Podrá participar cualquier persona aficionada o profesional, con la única excepción de los miembros del jurado.

Cada participante podrá presentar hasta cuatro fotografías por apartado, siempre que sean originales e inéditas, en formato JPG, con una resolución mínima de 3780 por 2835 píxeles y un peso máximo de 20 MB por archivo.

La inscripción se realizará exclusivamente a través de la web www.sierradelasnieves.es, en el espacio "XVI Concurso Fotográfico Parque Nacional, Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves". Las imágenes deberán enviarse con un nombre de archivo que siga el formato NOMBRE_APELLIDOS_TEMATICA_1.JPG, numerando correlativamente si se presentan varias obras a la misma temática.

El certamen subraya su compromiso con la conservación: queda prohibida cualquier toma que implique riesgo o daño para la fauna, la flora o los elementos geológicos, y no se admitirán fotografías de nidos de aves. Este principio ético busca fomentar una práctica fotográfica responsable y coherente con los valores del Parque.

El jurado, compuesto por personal del Espacio Natural, de la Mancomunidad y especialistas designados por la organización, concederá seis premios por cada apartado, consistentes en diploma, placa conmemorativa y lote de regalos vinculados al Parque Nacional, al Parque Natural y a la Reserva de la Biosfera. Además, se otorgarán seis accésits por apartado. Cada autor podrá obtener como máximo un premio por temática.

Los derechos de uso y difusión de estas imágenes y de los accésits serán compartidos entre los autores, el Espacio Natural y los patrocinadores del calendario, siempre con fines de promoción y divulgación, citando la autoría y respetando la legislación vigente sobre propiedad intelectual.

El fallo del jurado se publicará en www.sierradelasnieves.es y en las páginas de Facebook del Parque Nacional, Natural y la Reserva de la Biosfera, además de notificarse personalmente a las personas premiadas. Las decisiones serán inapelables y la participación implica la aceptación íntegra de las bases.