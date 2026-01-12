Sierra de las Nieves creará un banco audiovisual profesional para proyectar el destino con nuevos contenidos de fotografía y vídeo - MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES

MÁLAGA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sierra de las Nieves creará un banco audiovisual profesional para proyectar el destino con nuevos contenidos de fotografía y vídeo, ya que contar con un archivo propio de imágenes y piezas audiovisuales profesionales es clave para que un destino pueda comunicar mejor su identidad, reforzar su visibilidad y competir con herramientas actuales en entornos digitales.

Así, con ese objetivo, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves impulsa el Lote 4 del Eje 3 'Transición Digital' del PSTD 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional', orientado a la producción de contenidos multimedia para la promoción turística del territorio, ha indicado en un comunicado.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán (Málaga), José Miguel Marín, ha señalado que "disponer de un banco audiovisual propio, actualizado y de calidad profesional permitirá mostrar Sierra de las Nieves con una narrativa más atractiva y coherente, mejorando la forma en la que el destino se presenta al visitante y al mercado turístico".

La actuación contempla la creación de un banco de fotografías y material audiovisual profesional que abarcará tanto recursos del Parque Nacional Sierra de las Nieves como de los municipios de su zona periférica de protección -Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Igualeja, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera-, con contenidos concebidos para su uso en acciones de promoción turística online y offline.

En el apartado fotográfico, el contrato establece un volumen mínimo de 1.300 fotografías, incluyendo recursos, panorámicas, imágenes aéreas, paisajes y escenas experienciales, adaptadas a distintos formatos y tamaños de difusión.

Dentro de ese conjunto, al menos un 7% deberá aportar perspectivas aéreas, y se contemplan temáticas vinculadas a los valores naturales y culturales del territorio, desde formaciones forestales y paisajes del agua o la nieve, hasta patrimonio, eventos y elementos etnográficos.

La producción audiovisual incluirá la grabación, edición y postproducción de un conjunto de vídeos y clips adaptados a canales como web y redes sociales, con un mínimo de cuatro piezas principales --de entre dos y cuatro minutos-- centradas en valores naturales, valores culturales y patrimoniales, presentación de los 14 municipios vinculados al Parque Nacional y posibilidades y actividades turísticas, además de teasers y microvídeos para difusión digital.

Las piezas principales contarán con voz en off profesional, al menos en versiones en castellano e inglés, y el material deberá entregarse con adaptaciones de formato e información de metadatos para facilitar su publicación y reutilización.

El proyecto incorpora, además, requisitos orientados a garantizar la calidad y la disponibilidad de los contenidos: entrega de brutos, versiones en distintos formatos e idiomas, y cesión de uso para que la Mancomunidad pueda editar y emplear el material según sus necesidades de comunicación y promoción.

El Lote 4 se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional', dotado con 3.915.000 euros y financiado al 100% con fondos del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU, para el desarrollo de 33 actuaciones en cuatro ejes programáticos.

En el marco de este proyecto, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha adjudicado el Lote 4 (Actuación 18: Marco digital de contenidos, vinculada a la promoción turística y comunicación digital) a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U, por un importe final 68.050,80 euros, dentro del Eje 3 'Transición Digital' y con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.