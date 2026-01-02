Sierra de las Nieves impulsa una nueva marca territorio para reforzar el posicionamiento turístico del destino

Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 2 enero 2026 12:34
MÁLAGA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves impulsa el desarrollo e implantación digital de una nueva marca territorio para reforzar el posicionamiento turístico del destino, con una estrategia que definirá su identidad verbal y visual, su personalidad y un plan de lanzamiento orientado a proyectar una imagen más cohesionada y reconocible de 'Sierra de las Nieves'.

Esta actuación se enmarca en el Lote 3 (Actuación 17) del Eje 3 de Transición Digital del PSTD 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional', financiado al 100% con fondos Next Generation EU, han indicado desde la Mancomunidad en un comunicado.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, ha señalado que "la creación de una marca territorio propia permitirá proyectar una imagen más cohesionada y reconocible de Sierra de las Nieves, reforzando su promoción como destino de naturaleza y mejorando su posicionamiento en el mercado turístico".

La actuación tiene como objetivo generar la identidad de Marca del Territorio Sierra de las Nieves como destino turístico, creando una imagen única y diferenciadora que contribuya a mejorar su competitividad y su desarrollo socioeconómico.

El trabajo ya ha comenzado con un diagnóstico de marca que ha analizado Sierra de las Nieves como marca-destino a nivel interno y externo, incorporando la recopilación de información, opinión y percepción con agentes clave del territorio --como ayuntamientos, asociaciones o gestores de espacios naturales--, además de un estudio del entorno competitivo y del perfil de visitantes potenciales.

Así, a partir de ese diagnóstico, se desarrollará la estrategia de marca, definiendo objetivos, posicionamiento y personalidad, con una orientación alineada con la sostenibilidad y el ecoturismo.

La fase creativa abordará el diseño de la identidad verbal y visual (nombre, lema, logotipo, tipografías, colores y elementos gráficos), debiendo presentarse al menos tres propuestas para su validación y elección por parte de la Mancomunidad.

Una vez seleccionada la propuesta, la empresa adjudicataria tramitará el registro de la imagen y logotipo como marca nacional a nombre de la Mancomunidad, en diversas clases de la Clasificación de Niza, con el fin de proteger su propiedad y garantizar un uso coherente.

De igual modo, se elaborará un manual de identidad corporativa con directrices de aplicación en soportes y usos --incluyendo señalización, puntos de información turística, vehículos y equipos--, y se definirá el plan de comunicación y lanzamiento con objetivos, mensajes, canales y acciones segmentadas por públicos. Como parte de la implantación, se prevé la aplicación inicial de la marca en materiales de difusión y merchandising.

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha adjudicado a Auren Consultores SP S.L.P. el contrato correspondiente al Lote 3 (Actuación 17: Desarrollo e implantación digital de marca del territorio) del Eje 3 'Transición Digital' del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional', por un importe final de 39.869,50 euros, financiado al 100% por fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El PSTD 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional' está dotado con 3.915.000 euros, financiado al 100% con fondos Next Generation EU, para ejecutar 33 actuaciones distribuidas en cuatro ejes: Transición verde y sostenible, Mejora de la eficiencia energética, Transición digital y Competitividad.

Con esta actuación, la Mancomunidad avanza en el Eje 3 de Transición Digital, reforzando herramientas estratégicas de identidad y comunicación que contribuyan a consolidar el destino en el entorno turístico actual.

