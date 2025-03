La Sierra Norte de Málaga pone en valor su gastronomía creando un catálogo que la impulsa como reclamo turístico

ARCHDONA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La Sierra Norte de la provincia de Málaga pone en valor su gastronomía y, en este marco, el restaurante Arxiduna ha acogido la presentación del Catálogo de Productos de Temporada de la Sierra Norte de Málaga. Se trata de una herramienta promovida por la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) Sierra Norte de Málaga, creada para, por un lado, dar a conocer la riqueza gastronómica, promoviendo el consumo de los productos locales de cada uno de los municipios integrados en esta entidad, y por otro para que sirva de reclamo turístico.

La jornada, en la que se han dado cita empresarios del sector y responsables de los Gobierno locales de Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco, contó con la bienvenida por parte del alcalde de Archidona, Manuel Almohalla y el presidente de la ADR Sierra Norte de Málaga y alcalde de Villanueva de Algaidas, Juan Antonio Cívico.

Ambos han abogado por realizar un trabajo conjunto para aprovechar el potencial turístico del territorio, especialmente en ámbitos como la gastronomía. "Cada uno tenemos muchas cosas diferentes que ofrecer para tener una oferta turística de calidad y que podamos competir", ha comentado el primer edil archidonés. Por su parte, su homólogo algaideño, ha recordado que "tenemos montaña, tenemos mucha gastronomía tradicional... aparte de un clima y una calidad de vida que no tienen en la capital".

El presidente de La Carta Malacitana, Antonio Carrillo, ha ofrecido la ponencia 'El papel del turismo gastronómico para los destinos', en la que ha recordado que, cuando se hace un viaje, la persona siempre tiene un recuerdo de lo que han visto y conocido, cómo les han tratado "y, fundamentalmente, de lo que hemos comido": "Viajar y comer es la mejor manera de probar sabores únicos, experimentar destinos diferentes y crear recuerdos compartidos".

También ha destacado como los sectores agroalimentario y el turismo están estrechamente relacionados. "Es beneficio mutuo: los viajeros se enriquecen de lo que ven y de lo que comen y los empresarios se enriquecen también porque venden sus productos y los dan a conocer", ha incidido.

Durante su intervención, Carrillo ha hecho un repaso histórico de las diferentes culturas que han pasado por la provincia y su aportación a la alimentación y a la conocida como Dieta Mediterránea, con su trilogía, cereal, vid y olivo; destacando las aportaciones de la cocina andalusí y "la más grande revolución gastronómica", con la llegada de nuevos alimentos a España procedentes del continente americano; así como repaso por algunos de los productos más destacados de la Sierra Norte de Málaga.

Posteriormente ha sido el turno de la Presentación del Catálogo de Productos de Temporada de la Sierra Norte de Málaga, que como ha explicado la gerente de la ADR, Santos Cruces, es una iniciativa enmarcada dentro del proyecto de cooperación Calidad, Innovación y Sostenibilidad de la Actividad Turística en Málaga, participado por todos los grupos de desarrollo rural de Málaga (Axarquía, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, Valle del Guadalhorce, Guadalteba, Antequera y Sierra Norte de Málaga) y financiada por los fondos europeos Feader y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Precisamente este evento complementa las jornadas 'Destino Sierra Norte de Málaga: estrategias de futuro', celebradas la pasada semana en Cuevas de San Marcos, con el turismo como tema central. Y para hacer el repaso de los atractivos gastronómicos recogidos en el catálogo, Cruces ha contado con Fernando Rueda, investigador y presidente de Gastroarte, colectivo andaluz dedicado a divulgar y promover la gastronomía como un baluarte socio-económico de los territorios.

Durante su intervención, este historiador ha dejado claro que "la gastronomía es un valor fundamental" y que "la comida es identitaria", instando a los asistentes a fomentar la variedad gastronómica de la Sierra Norte de Málaga. Asimismo, ha hecho un alegato en favor de la conservación de la gastronomía local tal y como es, sin añadiduras foráneas.

También ha asistido a la presentación la responsable de Sabor a Málaga (marca promocional impulsada por la Diputación) Leonor García Agua, quien ha felicitado a los grupos de desarrollo por este "proyecto magnífico de cooperación" y ha destacado la "valentía" de poner negro sobre blanco la cocina más tradicional de la Sierra Norte de Málaga, porque "lo que no se conoce no se valora". "No podemos olvidarlo porque esa es nuestra historia", ha subrayado.

Como colofón a esta jornada, los asistentes han podido disfrutar de una degustación elaborada por el equipo de restaurante Arxiduna de siete platos típicos, uno por cada uno de los municipios que la componen este grupo de desarrollo: relleno de Carnaval de Villanueva de Algaidas y porra de Archidona; sobrehusa de Cuevas de San Marcos y porrilla de setas de Villanueva del Trabuco; guiso de tagarninas de Villanueva del Rosario y guiso de chivo de Villanueva de Tapia; y bizcocho de zanahoria morá de Cuevas Bajas.