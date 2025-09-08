Siete personas afectadas por un incendio en una vivienda de Málaga capital

Bomberos de Málaga extinguen un incendio en una vivienda en la calle García de Haro del Distrito Centro de Málaga capital. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han extinguido esta pasada madrugada un incendio en una vivienda en la calle García de Haro del Distrito Centro de la capital, por el que han tenido que ser atendidas en el lugar siete personas por el 061, y una de ellas ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Así lo han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que han apuntado que la vivienda en la que se ha originado el incendio se ha visto afectada en su totalidad y otras cinco han quedado inhabitables.

Hasta el lugar, ubicado en la zona de la Victoria, se han desplazado cuatro dotaciones procedentes de los parques de Martiricos, Mayorazgo y Teatinos, con cuatro vehículos autobombas, dos autoescalas y dos ligeros, han precisado estas fuentes.

Los primeros avisos llegaron sobre las 23.00 horas. Según Emergencias 112 Andalucía, los vecinos informaron de un incendio en la segunda planta de un edificio y alertaban que algunos vecinos estaban intentando salir por la fachada.