Atendidas cinco personas tras un incendio en la habitación de un hotel de Sevilla capital

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han sido atendidas por inhalación leve de humo, y una de ellas evacuada al hospital, tras registrarse un incendio en la tarde de este domingo en una habitación situada en la cuarta planta del Hotel Don Paco, en la Plaza Jerónimo de Córdoba, en Sevilla capital, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y Emergencias Sevilla.

Según ha informado el Servicio de Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el incendio se ha originado sobre las 19,35 horas de este domingo en una de las habitaciones del hotel mencionado, en el que cinco personas han tenido que ser atendidas y, una de ellas, trasladada al hospital para su valoración. Posteriormente, sobre las 20,30 horas, la situación ha sido normalizada por los efectivos desplazados y, tanto los huéspedes como los empleados han podido volver al interior del hotel tras haber sido desalojado en su totalidad.

Por su parte, fuentes de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que hasta el lugar se ha desplazado efectivos de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios del 061 tras recibir el aviso. Fuentes del servicio de bomberos ha indicado al 112 que se trataba de un fuego de "bastante envergadura" y que, además, "hacía falta servicios sanitarios".

Finalmente, la Policía Local ha restablecido el tráfico en la zona --que permanecía acotada-- y los Bomberos han comenzado el repliegue de los efectivos, mientras que la Policía Nacional instruye las diligencias oportunas.