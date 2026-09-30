Siloé actuará en el Marenostrum Fuengirola el 11 de junio de 2027 por su gira 'Terrorismo Emocional Deluxe Tour'

El grupo vallisoletano Siloé. - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola suma a Siloé para su programación de 2027, que actuará el próximo 11 de junio en el escenario Unicaja del recinto fuengiroleño dentro de su 'Terrorismo Emocional Deluxe Tour', una gira con la que la banda vallisoletana continúa llevando a los escenarios su "particular combinación de canción de autor, folk, pop-rock y electrónica".

Según ha concretado la organización del evento en una nota, Siloé ha presentado este miércoles 30 en Madrid 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour', la nueva gira con la que la banda abre "el capítulo más ambicioso de su trayectoria". Más de 300.000 entradas saldrán a la venta a lo largo de esta nueva gira, que llevará a la banda "a algunos de los recintos más importantes" de su trayectoria y "extenderá el universo de Terrorismo Emocional mucho más allá de España".

En concreto, 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour' comenzará con quince primeras fechas, a las que se irán sumando nuevas ciudades y conciertos durante los próximos meses en España, Europa y Latinoamérica. El anuncio llega en pleno proceso de expansión internacional de Siloé. La primera gira europea de la banda, prevista para diciembre de 2026, ya ha colgado el cartel de 'sold out', confirmando la "creciente conexión del proyecto con el público fuera de España".

En contexto, formado por Fito Robles (voz y composición), Xavi Road (guitarra y producción) y Jaco Betanzos (batería), Siloé se ha consolidado como "una de las propuestas más personales de la escena musical española". Desde Valladolid, el trío ha construido un "sonido propio en el que conviven guitarras y elementos orgánicos con bases electrónicas, una marcada presencia de la percusión y una vocación cada vez más orientada al directo".

Su propuesta parte de la combinación de electrónica, guitarras y una base rítmica expansiva para construir una "épica emocional concebida para ser compartida con el público". Sus canciones crecen progresivamente hasta desembocar en momentos de "gran intensidad, buscando esa conexión inmediata que convierte el concierto en una experiencia colectiva".

Además, para esta nueva etapa, Siloé prepara un espectáculo "completamente renovado y concebido para grandes recintos", con una producción "a la altura de este nuevo salto, pero manteniendo intactas la intensidad, la emoción y la conexión con el público que han definido sus conciertos hasta ahora".

El concierto de Siloé se incorpora así a la programación de Marenostrum Fuengirola 2027, que reúne propuestas de diferentes géneros, generaciones y procedencias. Entre los artistas anunciados se encuentran Take That, que actuará el 11 de julio; Don Omar, que llegará al recinto el 16 de julio; y David Bisbal, que ofrecerá su concierto el 22 de julio.

La programación se completa con una nueva edición de Fulanita Fest, que se celebrará los días 27, 28, 29 y 30 de mayo, "consolidando la diversidad y la amplitud de una temporada diseñada para convertir Marenostrum Fuengirola en uno de los grandes puntos de encuentro musical del verano de 2027".