Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo de Málaga, cierra su 22 edición con más de 7.000 visitantes y 200 empresas - FYCMA

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, ha cerrado su 22 edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, con más de 200 empresas y entidades participantes y ha recibido a más de 7.000 visitantes entre profesionales y público general.

En sus tres jornadas, administraciones públicas, gestores de vivienda, promotoras, constructoras, entidades financieras, consultoras, empresas tecnológicas y startups han compartido análisis y propuestas sobre las cuestiones que hoy marcan el desarrollo del sector residencial.

La programación, con más de 100 ponentes, ha abordado estas cuestiones desde dos planos complementarios. Por un lado, el estratégico, con debates sobre los instrumentos de colaboración entre administraciones y empresas, la evolución del mercado y del marco regulatorio o las nuevas necesidades residenciales.

Por otro lado, el técnico, con sesiones centradas en herramientas, procesos y experiencias concretas, desde el planeamiento urbanístico y la tramitación de licencias hasta la construcción industrializada, la descarbonización o la aplicación de la inteligencia artificial, han informado desde Fycma en una nota.

Esta combinación ha permitido reunir en torno a una agenda común a perfiles muy diversos de toda la cadena de valor de la vivienda, desde la planificación urbana y la gestión del suelo hasta la construcción, la financiación, la comercialización y la rehabilitación.

El IV Encuentro Internacional de Vivienda Protegida, Social, Asequible y Colaboración Público-Privada, que ha contado con la colaboración del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento, la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y la Federación Europea de la Vivienda Pública, Cooperativa y Social (Housing Europe), ha centrado buena parte de la actividad profesional.

Gestores públicos de vivienda de distintos ámbitos territoriales y representantes del sector han analizado la colaboración público-privada en la gestión del suelo, las herramientas para producir más vivienda en menos plazo y con financiación viable, la construcción industrializada y la rehabilitación del parque residencial.

El encuentro ha incorporado también la experiencia del proyecto europeo Life Refocus, orientado a la rehabilitación energética de viviendas vacías y su incorporación al alquiler asequible.

El Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga, organizado conjuntamente con la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga), ha acogido la sesión 'Entre líderes', moderada por Albert Rivera, socio director de RV+, con los máximos responsables de Culmia, Lagoom Living, LandCo, Naiz Homes, Neinor Homes y Urbania.

El encuentro ha permitido compartir el análisis de las compañías sobre la situación del sector, el desarrollo de nuevos proyectos y los factores que intervienen en la actividad promotora, en relación con el contexto económico y regulatorio.

Por su parte, el Foro Living en Evolución, coorganizado con Observatorio Inmobiliario, ha profundizado en cómo han evolucionado el cliente, el producto residencial y las formas de habitar, así como en los modelos de comercialización y financiación del desarrollo residencial, con la participación de Alatus Residential Services, Dils Lucas Fox, Gilmar, Idealista, Loiola Promotora, Morph Estudio, Savills y Urbanitae.

INNOVACIÓN APLICADA AL SECTOR

Asimismo, desde Fycma han indicado que Simed Innova, que ha integrado foro de contenidos y zona expositiva, ha abordado la transformación de la actividad constructora e inmobiliaria desde una perspectiva aplicada.

El Foro Innova ha acogido debates sobre la construcción 4.0, la descarbonización, el talento en la industria de la mano de AQ Acentor, la financiación y la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la tramitación de licencias, la viabilidad de los proyectos y el análisis de riesgos. También se ha presentado el proyecto Taxoimpass 'Impulso andaluz a suelos sostenibles'.

Según han destacado, como novedad, esta edición ha incorporado una Zona de Rehabilitación dedicada a la eficiencia energética, la regeneración urbana y la renovación de edificios.

En este marco se ha celebrado igualmente la V Open Call for Startups, cuyas cinco propuestas finalistas, Lynce, Normatia, Nestra, Sponge Building Project y Kontaktu AI, se han presentado ante un jurado especializado. Normatia, con una herramienta de inteligencia artificial para la consulta y verificación de normativa urbanística y técnica, ha resultado ganadora.

La programación profesional ha contado también con actividades dirigidas especialmente a los agentes inmobiliarios, como el VI Congreso Idealista y la JOIN Jornada Inmobiliaria, organizada por Atalaya Team, BPI Asociación de Buenas Prácticas Inmobiliarias y LPA The Leading Property Agents of Spain.

Asimismo, se han referido a la Jornada Abogacía Málaga, celebrada el jueves y el sábado, que ha ofrecido formación y respuestas prácticas a las principales inquietudes de compradores, propietarios, administradores de fincas, agentes inmobiliarios e inversores.

Junto a la agenda profesional, Simed ha ofrecido contenidos dirigidos a particulares, que también han podido conocer la oferta inmobiliaria presente en la zona expositiva, con más de 4.300 viviendas en venta y suelo con capacidad para otras 5.100 en 43 municipios españoles.

El programa Simed Contigo reunió el sábado a expertos que compartieron claves para la valoración de una vivienda, la toma de decisiones en el proceso de compra o el cuidado del ahorro, mientras que la Jornada Abogacía Málaga abordó en sus sesiones cuestiones legales, fiscales y registrales que afectan a compradores, propietarios, administradores de fincas y agentes inmobiliarios.

La dimensión internacional del salón, que ha celebrado esta edición con el reconocimiento de feria internacional completa otorgado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha reflejado también en un área específica para proyectos residenciales de otros países, así como en el Encuentro Inmobiliario Internacional organizado por Andalucía Trade, agencia adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, entre diez empresas andaluzas y agentes de diez países, caso de Alemania, Países Bajos, Canadá, Chile, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Italia, México, Polonia y Estados Unidos.

Simed ha estado organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del Ayuntamiento. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, ambos del Ayuntamiento de Málaga, y la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía han sido partners institucionales.

Han sido partners en 2026 AQ Acentor, Finca Mossara (una idea Culmia), Gilmar Real Estate, Lagoom Living, Naiz Homes, Neinor Homes, Prime Invest y Urbania. Idealista ha sido el portal inmobiliario oficial. Han colaborado Alatus Residential Services, Insur, LandCo, One Eden, Sacyr, Savills, TQ Eurocredit, Urbanitae, Agrojardín y Fairnest.

En el ámbito sectorial nacional e internacional han colaborado ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga), Fadeco Promotores, AVS Gestores Públicos, Housing Europe y Fiabci (International Real Estate Federation).