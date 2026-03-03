Un simulacro con más de 170 participantes prueba la respuesta ante un accidente aéreo en el aeropuerto de Málaga

Simulacro para poner a prueba los mecanismos de respuesta en caso un accidente aéreo en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. - EMA 112

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha acogido un simulacro general aeronáutico, dentro de su Plan de Emergencia, que contempla un conjunto de normas y procedimientos coordinados para actuar de forma adecuada ante este tipo de situaciones y reducir al mínimo sus consecuencias. Han participado más de 170 personas y se ha puesto a prueba la respuesta en caso de un accidente aéreo.

Así, de forma conjunta, Aena y la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), han puesto a prueba estos mecanismos de respuesta a través de un ejercicio, que ha recreado la rotura de un avión de pasajeros durante las maniobras de aterrizaje, lo que ha provocado un accidente con fallecidos y heridos.

Esta practica se realiza cada dos años conforme a la normativa que regula el procedimiento para la planificación, realización y evaluación de simulacros, según han explicado desde Aena a través de un comunicado.

La finalidad del ejercicio ha sido comprobar y evaluar los procedimientos de actuación en caso de emergencia, así como analizar la eficacia de los mismos, los tiempos de respuesta y el grado de conocimiento e integración de todos los colectivos implicados para atender este tipo de emergencias.

El simulacro ha arrancado con el aterrizaje de emergencia, por fallo en el tren de morro de un Airbus A-320 con 150 pasajeros y seis tripulantes, cuyo comandante declara 'pan-pan' (declaración de urgencia) en la aproximación. Tras una frenada larga, el aparato sale por el final de la 'segunda pista' (12/30).

Mientras rueda para llegar al 'stand' (aparcamiento), el tren de aterrizaje principal colapsa y, cuando gira, se parte el fuselaje a la altura del ala izquierda, lo que provoca un derrame de grandes dimensiones y con riesgo de incendio.

Durante el simulacro, se han movilizado los medios internos y externos, además de activarse las diferentes salas de atención en el recinto aeroportuario malagueño para atender la situación de emergencia, han indicado desde Aena.

Así, desde EMA 112 han señalado que la gravedad del accidente ha hecho que el aeropuerto active su Plan de Emergencia, minutos después el Ayuntamiento ha puesto en función su Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de ámbito local (Ptel) y luego se ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (Pteand) en fase de emergencia, Situación Operativa 1 --activación que se produce cuando los daños superan la capacidad de respuesta local o afectan a varios municipios de la comarca--.

Desde la Junta han indicado en una nota que el plan andaluz establece la respuesta de ámbito regional y el despliegue en los ámbitos territoriales provinciales ante situaciones de grave riesgo o catástrofe. Para comprobar su eficacia es necesaria la realización de este tipo de simulacros.

Así, entre los objetivos del ejercicio celebrado este martes ha estado comprobar la operatividad de los planes de emergencia, el funcionamiento y efectividad del sistema de comunicaciones internas y externas (a la población), así como la respuesta y coordinación de los operativos que tendrían que intervenir en caso de que se produjese un accidente real.

También ha servido para ensayar la asistencia a las víctimas y familiares, el correcto funcionamiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA) y la comprobación de los procedimientos de activación y movilización de los operativos y organismos implicados, han señalado desde el Gobierno andaluz.

El ejercicio ha comenzado sobre las 10.30 horas con una llamada de la aeronave siniestrada a la torre de control en el que avisaba de un fallo en el tren de aterrizaje delantero durante los trabajos de aproximación al aeródromo malagueño. Tras la toma de tierra, el avión ha realizado una frenada larga y ha terminado saliendo de la pista, ha realizado un giro brusco y se ha partido el fuselaje a la altura del ala izquierda lo que ha provocado un derrame de combustible en la pista de grandes dimensiones y un alto riesgo de incendio.

El accidente simulado ha causado víctimas mortales y multitud de heridos de diversa consideración, los integrantes de la tripulación han resultado ilesos y han sido los primeros en atender a los heridos y atrapados.

El Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) de la Base Litoral ha desplegado en el terreno un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde donde se han realizado las labores de coordinación del dispositivo y donde los operativos intervinientes han ido intercambiando toda la información relativa al desarrollo de la emergencia.

Además, los sanitarios han realizado también una labor de triaje sobre el terreno con los heridos que ha causado el siniestro y los han evacuado a los centros hospitalarios de la zona.

Se ha trabajado la asistencia a personas que han resultado ilesas, así como a los familiares de heridos y fallecidos para lo que se ha constituido un centro de atención y una sala donde un grupo de psicólogos especializados, del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), ha atendido a familiares y amigos de las víctimas. Además, en la emergencia ha participado el PECO (Persona de Contacto para atención a familiares y víctimas).

PARTICIPANTES

Según han indicado desde Aena, ha participado personal de este organismo, de Enaire y de otros colectivos que desarrollan su labor en el recinto aeroportuario, así como representantes de Guardia Civil, Policía Nacional, vigilantes de seguridad, la compañía suministradora de combustible y la aerolínea Volotea.

Asimismo, en la realización del ejercicio han intervenido equipos de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno y de la Delegación Territorial del Gobierno de la Junta de Andalucía, junto a los efectivos de la Agencia de Emergencia de Andalucía, que depende de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y del Ayuntamiento de Málaga.

Durante el ejercicio, a la labor del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) de la infraestructura malagueña ha sumado sus esfuerzos el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

También han participado miembros del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA-112); efectivos de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES 061); radioaficionados de la Red Nacional de Radio de Emergencias (Remer) de la Subdelegación del Gobierno; y agentes de la Policía Autonómica y la Policía Local de Málaga.

Asimismo, han estado profesionales del Instituto Medicina Legal; la 'persona de contacto' para la atención a familiares y víctimas de la Delegación del Gobierno en Andalucía; un equipo del Grupo de Ayuda Psicosocial del Ayuntamiento de Málaga, psicólogos del Grupo de Intervención en Emergencias y Desastres del Colegio Oficial de Psicología, y operativos de Cruz Roja.

Cerca de medio centenar de alumnos y profesores del grado medio de Emergencias y Protección Civil del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Santa Bárbara, de la capital malagueña, también han colaborado como figurantes.

En las instalaciones aeroportuarias también ha estado reunido, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la emergencia, el comité de crisis, integrado, entre otros, por el director del aeropuerto, Pedro Bendala, y representantes de la Subdelegación del Gobierno; la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales; del Consistorio malagueño, de la Base Aérea y de la compañía aérea colaboradora en el simulacro, Volotea.

El Plan de Emergencia del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se mantiene plenamente actualizado y operativo mediante simulacros periódicos y parciales para poner a prueba y evaluar la capacidad de respuesta de los diferentes servicios aeroportuarios.