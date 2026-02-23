Sira Rego valora que el diálogo de las izquierdas "sigue abierto" y reclama el municipalismo como eje político

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo
CASARES (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha valorado que el diálogo entre las fuerzas políticas de izquierdas en España "sigue abierto" y ha reclamado al municipalismo como "eje central" político de estas formaciones.
En este sentido se ha pronunciado Rego este lunes en Casares (Málaga), donde se ha reunido con los alcaldes de algunos de los pueblos de las provincias de Málaga y Cádiz más afectados por el reciente tren de borrascas para abordar las ayudas impulsadas por el Gobierno para la recuperación de estas zonas.
Así, preguntada por los periodistas, ha dicho que estos días han sido "una semana muy importante para las izquierdas del país, muy importante abrir el diálogo, muy importante mirar a la sociedad, conversar también con la sociedad, plantear que tenemos un proyecto".
Y al respecto ha valorado que haya un proyecto de cuatro partidos --en referencia IU, Más País, Sumar y Comunes-- "que ya hemos manifestado que vamos a presentarnos a las próximas elecciones. Pero que el diálogo siga abierto yo creo que es una muy buena noticia".
"Necesitamos movilizar votos y necesitamos trabajar también paralelamente en un proyecto político, no solamente un proyecto electoral, sino que aquí habrá la posibilidad de ir trabajando paralelamente un proyecto político de mucho arraigo", ha expuesto
En este punto, Rego ha defendido que en la construcción del proyecto político "el municipalismo tiene que ser un eje central"; y ha señalado que su formación --IU-- es "una fuerza política netamente municipalista, que sabe cómo se construye país desde lo local y que siempre ponemos en valor que precisamente la política que tiene que ver con lo cotidiano, con lo cercano, es también la que da arraigo y da recorrido a las izquierdas, también para construir proyectos de país y proyectos electorales de país".
"Por tanto, yo creo que ha sido una semana importante, tenemos tiempo para seguir trabajando, para seguir generando alianzas, para seguir elaborando programas políticos y para seguir planteando cuál es nuestra alternativa de país", ha concluido.