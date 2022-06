Soluciones tecnológicas e innovadoras para museos y organizaciones culturales, a debate en CM Málaga

MÁLAGA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del sector de la cultura y los museos, así como de empresas tecnológicas, instituciones y universidades se darán cita a partir de este lunes en CM Málaga, Culture and Museums International Tech Forum, un certamen que pondrá el foco en los nuevos modelos de gestión cultural basados en la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

El encuentro, que celebra su segunda edición, se desarrollará hasta el día 21 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). El foro contará con un especializado y amplio programa de contenidos que reunirá a voces internacionales, referentes en el ámbito cultural, procedentes de entidades como el MoMa-The Museum of Modern Art de Nueva York, Museo Nacional del Prado, la National Gallery of Art de Washington, The National Gallery of Australia o el Munch Museum de Oslo.

Más de 150 expertos, que se trasladan a CM Málaga desde 29 países diferentes, tendrán la oportunidad de debatir sobre el futuro de los museos, las organizaciones culturales, el patrimonio y sus ciudades en términos innovadores, tecnológicos y sostenibles.

Así, uno de los ejes principales del programa de contenidos será el Simposio Internacional de Museos y Entidades Culturales 'Nuevas Miradas' que, estructurado en siete topics, abordará las iniciativas relacionadas con la aplicación de tecnologías disruptivas en museos y centros culturales, y será una oportunidad para repensar las organizaciones culturales en su conjunto, su gestión y relación con la sociedad.

El Simposio está organizado por Fycma con la dirección de Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, fundadoras de la consultora Ygbart y conducido por Ludovic Assemat, jefe de Arte en el British Council.

Por otra parte, a partir de este lunes tendrán lugar también las Jornada Técnicas Profesionales 'Culture Bits', que buscan dar respuesta a las oportunidades que ofrece la digitalización del sector cultural tradicional, caso de disciplinas como la literatura, las artes escénicas, música, danza, arte contemporáneo, entre otros, han indicado desde el Fycma en un comunicado.

A través de diferentes mesas redondas se abordarán temas como la internacionalización de la industria, nuevos escenarios en el arte digital, cultura gamificada, metaverso, Fondos Next Generation y posibilidades de financiación.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

De igual modo, CM Málaga ofrecerá oportunidades de negocio a través un programa de networking con el que acercará una amplia oferta de propuestas innovadoras de productos y servicios ante los entes culturales públicos y privados, los profesionales de la gestión cultural y patrimonial y las industrias afines.

Al respecto, el programa de este año plantea tres misiones comerciales destinadas a crear puentes entre posibles colaboradores y que traerán hasta el certamen una representación de hasta 25 empresas y entidades culturales nacionales e internacionales.

En esta edición, se suma además la Jornada de Transferencia de Tecnología, TTAndalucía que coordina la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC). Se trata de un encuentro Universidad-Empresa destinado a profesionales, empresas, grupos y centros de investigación del ámbito cultural, donde mantendrán reuniones de cara a establecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones del sector Smart Culture.

CM Málaga alberga también la segunda edición de los premios Expone, que organiza la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA). Esta convocatoria, que reconoce a las buenas prácticas e innovación en museos y exposiciones, ha recibido más de 70 proyectos, en una edición que trascenderá el ámbito andaluz para premiar iniciativas nacionales e internacionales.

Por otro lado, como novedad en esta edición, se ha lanzado una Call for Startups con el objetivo de impulsar a las empresas emergentes, emprendedores y artistas digitales que están aportando las soluciones más innovadoras a los retos de la digitalización del sector cultural. Ambas convocatorias fallarán sus premios durante la primera jornada del certamen.

Por otro lado, el programa de esta segunda edición se completa con una amplia oferta expositiva que incluye la participación de más de 80 empresas e instituciones con propuestas tecnológicas para el sector cultural en torno a la inteligencia artificial, el Big Data, digitalización e impresión 3D, hologramas, video 360, realidad virtual y aumentada, CRM, innovación audiovisual, ticketing, video gaming, experiencias inmersivas, iluminación especializada, streaming, sonido, Apps interactivas y audioguías, gestión de archivos, gestión de patrimonio o podcast, entre otras.