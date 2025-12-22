El Sorteo de Navidad deja en Andalucía 82,5 millones y décimos del 'Gordo' de La Bañeza (León) vendidos en Marbella

El 25.508, segundo cuarto premio, ha dejado cuatro millones de euros en Ubrique (Cádiz). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

El Sorteo de Navidad celebrado este lunes 22 de diciembre ha dejado más de 82,5 millones de euros en Andalucía (82.560.000), repartidos entre todas las provincias, en mayor o menor medida, siendo Santa Fe (Granada) y Cazorla (Jaén), las localidades más afortunadas con 25,15 y 24 millones respectivamente, gracias al tercer premio y al primero de los cuartos, que han recaído en el 90.693 y en el 78.477. En cuanto al primer premio, más conocido como el 'Gordo', no ha pasado del todo de largo, ya que "cientos de décimos" del 79.432 que se pusieron en ventanilla en la localidad leonesa de La Bañeza se han vendido en un bar de Marbella (Málaga).

En concreto, se trata del bar 'El leonés', ubicado en la avenida de Las Palmeras, tal como ha confirmado Tina Romero, dueña del establecimiento, quien ha asegurado que "cientos de 'billetitos' de esos de 20 euros" se han vendido desde su local, toda vez que su marido, José Charro, natural de Quintana del Marco, un pueblo cercano a La Bañeza, compró estos décimos en el norte de España para venderlos en este bar de la Costa del Sol.

En cuanto al número 90.693, agraciado con el tercer premio del citado sorteo extraordinario, dotado con 500.000 euros a la serie, ha traído felicidad a varias provincias andaluzas, que se traduce en 30,5 millones en total. Además de Santa Fe, con 25.150.000 euros (50,3 series), este número, cantado a las 11,12 horas en la quinta tabla, ha llevado la fortuna a la capital granadina, con siete décimos (350.000 euros) y a Albolote, Calahonda e Iznalloz, con un décimo vendido en cada una de las localidades.

"Santa Fe hoy está esplendoroso" y "gozando de alegría" siendo "un impulso económico muy importante" para el municipio, de unos 15.300 habitantes, ha señalado su alcalde, Juan Cobo, quien ha aludido a que la administración que ha traído la suerte, en sus cinco años de vida, reparte por segundo consecutivo la fortuna entre sus convecinos en la Lotería de Navidad, en tanto en el sorteo de 2024 vendieron parte de los premios segundo y tercero por un total de 1.125.000 euros. La lluvia de millones de este año ha partido también desde un supermercado y una librería de esta localidad.

En la provincia de Cádiz, Chiclana ha vendido 23 décimos de este 90.693, repartiendo así 1,15 millones de euros. También se ha visto agraciada Jerez, tras vender una serie completa; Zahara de los Atunes, donde se han vendido dos décimos y Algeciras, con otro décimo.

Tanto en la provincia onubense como en la de Córdoba se han repartido 650.000 euros en premios; en Jaén (Linares), 500.000 euros, y en Málaga, 700.000 euros. Por Almería también ha pasado este tercer premio, 250.000 euros, y por último, en la provincia de Sevilla, dos décimos en Morón dejan 100.000 euros.

Asimismo, el número 78.477, agraciado con el primer cuarto premio de este tradicional sorteo, dotado con 200.000 euros a la serie, ha sido vendido sólo en un enclave andaluz: Cazorla, que ha repartido un total de 24 millones de euros. En concreto, el número ha sido despachado en la administración número 1 de la calle Doctor Muñoz y ha sido cantado a las 9,52 horas en la segunda tabla.

María José Yuste, la responsable de este despacho de loterías, ha indicado a Europa Press que los billetes de este cuarto premio han sido "muy repartidos" entre vecinos y turistas. "Hemos vendido muchos décimos a turistas, pero no sabemos dónde se habrán ido", ha dicho quien regenta la tercera generación en esta administración, que abrió sus puertas en 1957, y es el primer premio de Navidad que da al respecto.

JAÉN, GRANADA Y MÁLAGA, LAS PROVINCIAS MÁS AFORTUNADAS

La provincia de Granada ha sido la más afortunada del cojunto de las ocho andaluzas en esta edición del Sorteo de Navidad, merced a los 25,15 millones que el tercer premio ha repartido a los vecinos de Santa Fe. La capital ha recibido más de un millón de euros, dado que tanto este tercer premio como dos de los quintos han pasado este año por allí. En total, 26,73 millones del total de los premios que tiene este Sorteo de Navidad se han ido hasta esta provincia.

Jaén ha recibido casi 24,78 millones de euros, de ellos, 24 millones se han quedado en la localidad de Cazorla, con el primer cuarto premio. El otro cuarto ha dejado 200.000 euros en la capital; Linares se ha visto agraciada con 500.000, con el tercer premio, y Huelma ha recibido 60.000 euros de uno de los quintos premios.

El sorteo también ha sonreído este año de manera especial a Málaga con casi 20 millones de euros, la mayor parte en la capital, con 8 millones de uno de los cuartos, 2,7 millones del segundo quinto y 8,22 del cuarto quinto, más 300.00 euros que ha arrojado el tercero. Además, han tenido fortuna los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Torre del Mar, Estepona y Torrox, entre otros.

En la provincia de Cádiz, el Sorteo de Navidad ha dejado 5,81 millones de euros; en Almería, 3,36 millones; en Sevilla, 832.000 euros; 656.000 euros en Huelva y 650.000 euros en Córdoba.

'EL TREN DE LA SUERTE'

El 25.412, agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo, ha repartido desde el centro comercial Vialia, en la estación de tren de Málaga capital, más de ocho millones de euros entre los viajeros que cada día pasan por este espacio y los abonados a este número, como es el caso de un colectivo benéfico con sede en Mallorca.

Así lo ha explicado José Manuel Cuberos, administrador de este local desde hace 15 años, quien ha señalado en declaraciones a Europa Press que ha vendido 137 series de este número, al que la administración 'El tren de la suerte' está abonada desde hace más de 40 años y que se juega no solo en este sorteo extraordinario de Navidad, sino todo el año.

Por su parte, la administración número 51 de la calle Catapilco de Málaga ha vuelto a hacer gala de su dicho de "La Gata Loca, siempre toca", porque ha vendido un décimo por máquina del 77.715, quinto premio, y también del tercer premio. "Estamos muy contentos de seguir dando premios", ha dicho el propietario de este local, Juan Jurado.

La Administración de Loterías El Brujo del centro comercial Plaza Mayor en Málaga ha vendido 450 décimos del segundo quinto premio, esto es 2,7 millones de euros. "Estoy casi llorando porque me da mucha alegría de que le haya tocado a mucha gente, aunque sea poquito; da un subidón, la verdad", ha dicho Aurora, propietaria de este local, que lleva abierto desde 2020 y que ya entregó un premio millonario de la Primitiva en mayo de este año.

En lo que respecta a Cádiz, en Ubrique celebran "a tope" que el segundo cuarto premio del Sorteo de Navidad haya dejado cuatro millones de euros en este municipio, según el lotero de la Administración de la Avenida España, mientras que en otra localidad gaditana, Chiclana de la Frontera, donde se han vendido dos series del tercer premio, premiadas con un millón de euros, "lo estamos asimilando", ha confesado Inmaculada, lotera de la administración que puso el número en ventanilla.

Como ha explicado a Europa Press, esta es la primera vez que dan un premio importante de la Lotería de Navidad por lo que están "muy contentos" de haber repartido tanto dinero en su localidad.

Cada andaluz ha gastado este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que ha sitúado a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.