Santa Fe (Granada) celebra una lluvia de millones muy repartida desde un supermercado y una librería

La administracion de Loterías de la calle Isabel la Católica de Santa Fe (Granada) reparte el tercer premio del sorteo de Navidad entre sus vecinos, que han descorchado champán - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

SANTA FE (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio metropolitano de Santa Fe (Granada) ha celebrado este viernes la lluvia de millones que ha dejado el tercer premio de la Lotería Nacional, el 90.693, por un total de 25 millones de euros, la mitad de ellos repartidos desde un supermercado, en el que los usuarios se han animado pasado el mediodía con cantes y bailes por su buena fortuna. A las puertas de la administración 1 de Lotería no ha faltado el champán.

Desde el supermercado El Plátano han comentado que se ha repartido hasta 12,5 millones de euros, mientras que el alcalde del municipio santaferino, Juan Cobo, en un audio remitido a Europa Press, ha concretado que también se ha difundido la suerte desde una librería del municipio, que encara las fiestas con celebraciones por anticipado en una jornada que algunos de los agraciados han calificado de "inolvidable".

José Luis Hidalgo Gálvez confesaba por su parte a Europa Press desde la administración número 1 de Santa Fe, que regenta con su hermana Irene en la calle Isabel la Católica, desde la que se han repartido los décimos, también por ventanilla, y en la localidad de Alomartes (Íllora), que estaban "contentos" y "nerviosos", habiéndose vendido los últimos boletos en la misma noche de este pasado domingo, y habiendo llegado a gente humilde.

El alcalde de Santa Fe, que ha aclarado que no ha resultado ganador, ha señalado que el tercer premio "ha traído la alegría" al municipio también a través de la librería El Hidalgo, negocio al que ha felicitado junto al supermercado y la propia administración de Isabel la Católica.

"GOZANDO DE ALEGRÍA"

"Santa Fe hoy está esplendoroso" y "gozando de alegría" siendo "un impulso económico muy importante" para el municipio, de unos 15.300 habitantes, ha señalado Cobo, quien ha aludido a que la administración que ha traído la suerte, en sus cinco años de vida, reparte por segundo consecutivo la suerte entre sus convecinos en la Lotería de Navidad, en tanto en el sorteo de 2024 vendieron parte de los premios segundo y tercero por un total de 1.125.000 euros.

"Vamos a seguir trabajando desde el equipo de gobierno con las mismas ganas y la misma ilusión", ha aseverado además Cobo, quien ha dado su enhorabuena a todos los agraciados, quienes "van a tener unas navidades un poquito mejores".