El 25.508, segundo cuarto premio, deja cuatro millones de euros en Ubrique (Cádiz), que lo celebra "a tope"

Dos niños del Colegio de San Ildefonso cantan un cuarto premio de la Lotería de Navidad. - Eduardo Parra - Europa Press

UBRIQUE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El número 25.508 ha resultado agraciado con el segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie y dejando en Ubrique (Cádiz) cuatro millones de euros, que según el lotero de la Administración de la Avenida España, lo está celebrando "a tope".

Un total de 20 series ha vendido la Administración número 3 de Ubrique, donde trabaja Juan Antonio, que, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que en la puerta se ha montado "un cola a tope de gente celebrando".

No obstante, no es la primera vez que en esta Administración sonríe la suerte de la Lotería de Navidad, ya que el pasado año "también dimos un cuarto premio". "Estamos en racha ahora", ha afirmado Juan Antonio.

El número, que ha sido cantado a las 12,36 horas en la octava tabla, ha repartido felicidad en diversos puntos del país, en concreto, en la comunidad andaluza ha caído en las capitales de Málaga, Jaén y Almería, así como en esta administración ubriqueña.

Hasta el momento, este segundo cuarto premio, es el que más dinero ha repartido en la provincia de Cádiz en este sorteo de la Lotería de Navidad, seguido del tercer premio, que ha dejado 1,8 millones repartidos entre Chiclana, Jerez, Zahara de los Atunes y Algeciras.