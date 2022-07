El sorteo de la ONCE reparte un millón de euros en Marbella y Rincón de la Victoria (Málaga)

Arsenio González, vendedor de la ONCE en Marbella que ha dejado 675.000 euros. - ONCE

MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado jueves ha dejado gran parte de la suerte en la provincia de Málaga, con 1.025.000 euros entre los municipios de Marbella y Rincón de la Victoria.

Así, 675.000 euros se han repartido seis vecinos del centro de Marbella, uno de ellos agraciado con medio millón de euros, y otros 350.000 euros que se han repartido otros diez vecinos de Rincón de la Victoria. El sorteo ha repartido 1,6 millones entre las provincias de Málaga, Cádiz y Almería.

La mayor fortuna la ha dado Arsenio González, que vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros y la serie agraciada con el medio millón de euros que ofrecen los sorteos de la ONCE de lunes a jueves como premio mayor.

González, que es vendedor de la ONCE desde 2019, repartió estos 675.000 euros en la calle Pedraza, en el mismo centro de Marbella: "Vaya añitos, un poco movidos", reconoce, y destaca la alegría que supone dar estos premios.

El jueves por la noche cuando le llamaron de la ONCE para informarle de que había dado el premio mayor de los sorteos de diario no se lo creía: "Estoy muy contento por la gente. Me alegro mucho por ellos". Dado el movimiento de personas que registra siempre Marbella en verano, Arsenio González no sabe si la fortuna se la han llevado clientes de todos los días, turistas de fuera o personas de paso.

"Aquí en Marbella el ambiente es bueno", señala, y añade: "Esto además anima mucho a la gente. Verás cuando se corra la voz entre la gente del pueblo, es una alegría para todos".

Por su parte, José Manuel Díaz Robles vendió otros diez cupones premiados con 35.000 euros y repartió así 350.000 euros a las puertas del centro de salud de Rincón de la Victoria, donde tiene ubicado su punto de venta.

"Estoy muy contento porque algunos clientes me dicen que soy un ruina y cuando llega el día es una alegría muy grande, sobre todo porque los clientes que me lo han comprado, que son personas humildes y trabajadoras, y les hace falta seguro. Se van a poner muy contentos", explica.

Díaz sostiene que dar premios "siempre levanta el ánimo que ahora hace falta con los tiempos que corren y como está todo, ayuda, cualquier estímulo es bueno".

Este sorteo ha repartido otros 315.000 euros en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, con nueve cupones premiados con 35.000 euros, y otros 245.000 euros en la capital almeriense, con otros siete cupones premiados a las cinco cifras. En total, el sorteo de la ONCE de este jueves ha repartido 1.585.000 euros entre las provincias de Málaga, Cádiz y Almería, con un cupón que estaba dedicado al Hospital Santa Bárbara de Soria, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los principales hospitales españoles tras la pandemia, y que ha llevado el resto de premios a la localidad alicantina de Elche.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este viernes, 15 de julio, un bote de 104 millones de euros.