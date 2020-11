Spanish Screenings - Málaga de Cine promociona este noviembre el cine español a nivel internacional

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Spanish Screenings - Málaga de Cine regresa para promocionar el cine español a nivel internacional. Este evento, que desarrolla el Festival de Málaga del 17 al 20 de noviembre en formato online, está diseñado como una plataforma internacional para fomentar las ventas del cine creado en este país y, por cuarto año consecutivo, se celebra dentro del área de industria Mafiz (Málaga Festival Industry Zone), en su 14 edición.

Esta edición de Spanish Screenings - Málaga de Cine cuenta con un amplio respaldo del sector audiovisual, pues cerca de 200 delegados de casi 50 países se darán cita en este encuentro, lo que supone casi el doble de distribuidores internacionales que en la edición convocada para marzo y que tuvo que ser suspendida por la pandemia del COVID-19.

En concreto, países europeos como Alemania, Italia o Suiza aportan mayor número de delegados, aunque también hay presencia de otros más lejanos como Taiwán, Brasil o Corea del Sur.

Los inscritos tendrán la posibilidad de visionar 110 películas divididas en seis espacios de visionado, los dos últimos como novedad dentro del evento. Así, Screenings Room está dedicado a las premieres y películas más recientes del cine español; mientras que Neo Screenings Room incluye películas independientes, principalmente las seleccionadas en la sección Zonacine del Festival de Málaga.

El espacio Next from Spain Room cuenta con promos, trailers o clips de películas en pre/post producción, y Film Library, películas de catálogo de los años 2018 a 2020. En esta edición se estrena el espacio Festival de Malaga Awards, con todas las películas premiadas en la 23 edición del Festival de Málaga, así como Malaga WIP 2020, con películas españolas seleccionadas en la pasada edición de Málaga Work In Progress.

Además, los inscritos tendrán acceso al Industry Club, donde se facilitará información sobre el listado de participantes, con sus datos de contacto, para que se pueda realizar networking, así como al listado de compradores participantes, catálogo y demás documentos de interés.

Este evento está organizado por Festival de Málaga y Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), ICEX España Exportación e Inversiones, Egeda y Junta de Andalucía.

El director de Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha destacado la apuesta por continuar por el evento de manera online pues "el objetivo es mantener el área de Industria de Festival de Málaga como espacio ideal para el encuentro del audiovisual en español y hacerlo mediante una cita adaptada a las circunstancias". Así, han podido seguir avanzando en su objetivo: la promoción, difusión y venta internacional del cine en español.

Durante los cuatro días de duración del mercado, compradores internacionales, agentes de ventas, programadores de festivales y productores tendrán acceso a un site específico con toda la información del evento y tendrán la oportunidad de visionar a través de la plataforma Veo SpanishScreenings los largometrajes incluidos en esta edición.