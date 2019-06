Una 'startup' de Málaga conecta a desarrolladores con ofertas de empleo mediante eventos donde ponen a prueba el talento

Publicado 09/06/2019 11:26:53 CET

La 'startup' malagueña Hack me up nace para "revolucionar" la forma de reclutamiento tradicional poniendo en contacto a desarrolladores con las mejores ofertas de empleo a través de 'hackathones' o eventos específicos, de un día de duración, en los que programadores, desarrolladores y profesionales del sector de la Tecnología de la Información (IT en sus siglas en inglés) compiten entre ellos con diferentes retos y proyectos demostrando conocimientos, habilidades y capacitaciones.

La CEO de Hack me up, fundada e incubada en la sede de Demium en Málaga, Sara Luque, ha señalado que mediante el entorno de prueba que diseñan para el 'hackathon' "se evalúa de manera más exacta y objetiva al candidato, en un solo día, ofreciendo a las empresas perfiles IT que se adecúen a lo que realmente necesiten de una manera exacta, fácil y mucho más económica y rentable".

Para Luque, con estos eventos se crean experiencias: "No sólo los perfiles son evaluados de manera totalmente objetiva, lo que supone un ahorro de tiempo y costes para las empresas, sino que los candidatos conocen mucho mejor los proyectos y retos tecnológicos que la compañía tiene despertándoles un mayor interés en ellos", ha expuesto.

En pocos meses esta empresa malagueña ya ha realizado ocho 'hackathones', seis en Málaga, uno en Granada, uno en Madrid y ya ultima los detalles para un nuevo encuentro el día 22 de este mes en Málaga y en Barcelona en el mes de julio.

"Crecemos a buen ritmo, contamos ya con más de 800 perfiles en nuestra base de datos aunque el reto más inmediato es la puesta en marcha de nuestra plataforma totalmente online que nos permitirá llegar a más público", ha explicado la CEO, Sara Luque.

Por su parte, según ha explicado el CTO y responsable técnico del desarrollo, Elio Suarez, entre los principales objetivos está el de conseguir una amplia base de datos de candidatos evaluados y que las empresas cuenten con Hack me up como "una potente herramienta de reclutamiento interna ya que confluyen empresas y candidatos en un entorno menos agresivo que una entrevista formal de trabajo".

Luque ha incidido en que desde Hack me up se ofrece a las empresas, por un lado, la opción de "tener acceso a muchos más perfiles IT que un 'headhunter' --cazatalentos-- o una empresa de reclutamiento convencional. Muchos de ellos, ha aclarado, "no están en redes sociales enfocadas a la búsqueda de empleo como puede ser LinkedIn o Infojobs".

Por otro lado, la 'startup' malagueña ofrece a la comunidad de perfiles IT diferentes ofertas de trabajo "de una manera menos agresiva, generándoles más interés, explicándoles bien el proyecto, haciéndoles perder menos tiempo en postularse para ofertas que finalmente puede que no les encajen y generar un punto de encuentro referente donde adquirir, además, diferentes conocimientos con charlas y talleres".

Según la Comisión Europea si bien para el 2020 se estima que se necesitarán más de un millón de perfiles IT en toda Europa, la realidad es que el 40 por ciento de las empresas tienen dificultades para contratar profesionales con formación específicas en TIC a lo que hay que sumar la alta rotación de trabajadores, cercana al 20 por ciento debido, entre otros, a que el encaje entre oferta y candidato (un 60%) no es el correcto, lo que supone un elevado gasto para la compañía.