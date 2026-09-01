Subdelegado afea el "delirio" de PP Málaga en afirmaciones sobre concentraciones por Ceuta: "No le basta con mentiras"

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha desmentido las afirmaciones del secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, sobre el envío de efectivos de la Brigada de Información de la Policía Nacional a los ayuntamientos "para intimidar y boicotear" las concentraciones en apoyo al pueblo de Ceuta y ha criticado el "delirio" de los 'populares' en estas manifestaciones.

"El PP de Málaga ya no sabe qué hacer para llamar la atención. No le basta con mentiras, sino que ya ha pasado directamente a un estado de delirio absoluto en boca de su secretario general", ha asegurado Salas en una nota de audio, en la que ha incidido en que el Gobierno "siempre ha respetado el estado de derecho y siempre lo va a hacer".

Según ha asegurado, el PP "no debe ver en los demás lo que ellos harían si estuvieran en el Gobierno", punto en el que le ha señalado que "toda España recuerda a qué se dedicaba el PP cuando creó la policía patriótica cuando gobernaba". "Solo hay que echar un vistazo al caso Kitchen que juzga la Audiencia Nacional", ha apostillado.

Salas ha incidido en que "el Gobierno de España está volcado con Ceuta y los ceutíes, dedicando todos los esfuerzos e inversiones para aportar soluciones y para propiciar la convivencia en nuestro país"; todo lo contrario, en su opinión, "de lo que hace el PP, que sólo quiere incendiar y sembrar odio hasta tal punto que ya están mimetizados con la ultraderecha".

Así, ha criticado que el PP en las instituciones que gobiernan "no sólo no ayudan ni colaboran en la solución, sino que están empeñados en poner todas las trabas posibles". "La mentira y el delirio del PP de Málaga es la marca del PP de Moreno Bonilla, que ya es difícil de disimularla por mucha propaganda que vierta", ha finalizado.