Subdelegado condena la agresión machista a una mujer, que está muy grave, y destaca la rápida actuación policial

CÁRTAMA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha condenado la agresión a una mujer este pasado martes en la capital malagueña supuestamente por parte de su pareja, que luego se suicidó, en lo que todo hace indicar un nuevo caso de violencia machista; y ha destacado la "rápida" actuación de los agentes de Policía Nacional, que realizaron la RCP a la víctima, que está ingresada muy grave.

Así lo ha dicho Salas a preguntas de los periodistas en Cártama (Málaga), donde ha esperado que la mujer, ingresada en la UCI de un hospital, se recupere pronto y donde ha precisado que se trata de una familia de origen lituano, apuntando que "todo hace indicar con los testimonios previos" que la persona que se quitó la vida "era el agresor".

Según ha señalado, fue la hija de 12 años la que avisó de que "el padre estaba agrediendo a la madre" y ha destacado que la Policía "se personó de forma muy rápida y eso hizo que con técnicas de reanimación de RCP pudieran reanimar a la mujer". También ha dicho que intentaron reanimar al hombre, "pero este ya se había ahorcado con unas bridas" y no se pudo.

Salas ha señalado que todo hace indicar que se trata "de otra agresión machista que no se puede tolerar", por lo que ha condenado esta "y cualquier situación de ese tipo que se de en una sociedad civilizada, demócrata y libre como la nuestra".

"No podemos tolerar que haya agresión a las mujeres por el hecho de ser mujeres por parte de los hombres, no lo podemos tolerar como sociedad. Debemos estar indignados y debemos luchar contra la lacra machista y, sobre todo, la lacra de los que amparan ese discurso machista, como es la ultraderecha", ha expresado el subdelegado.

Ni la víctima ni el hombre estaban registrados en el sistema Viogen, punto en el que Salas ha incidido en pedir que "toda mujer o todo el entorno de una mujer que se vea en estas situaciones denuncie, que acuda al sistema Viogen que protege y que hace que las mujeres estén más seguras".